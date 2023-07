Die von Netflix geplante Live-Action-Adaption von He-Man soll Geschichte sein. Die Spielzeugfigur He-Man ist bereits mit den Zeichentrickserien „Masters of the Universe – Revelation“ und „He-Man and the Masters of the Universe“ auf dem kalifornischen Streamingdienst vertreten. Nun soll der beliebte Muskelprotz auch in einem Realfilm zum Leben erweckt werden. Es wäre der zweite seit „Masters of the Universe“ mit Dolph Lundgren (65) aus dem Jahr 1987.

Mit Jungstar Kyle Allen (28) und dem Regisseurduo Adam Nee (42) und Aaron Nee standen die wichtigsten Akteure vor und hinter der Kamera bereits fest. Doch nun soll Netflix laut „Variety“ den Stecker aus dem Projekt gezogen haben. Das berichten mehrere Insider-Quellen gegenüber dem US-Branchenblatt.

Entwicklungskosten von 30 Millionen US-Dollar

Seit 2007 brodelt die He-Man-Realverfilmung in der sogenannten Entwicklungshölle Hollywoods. Regisseure und Drehbuchautoren wie McG (54) oder David S. Goyer (57) kamen und gingen. „To All the Boys I’ve Loved Before“-Star Noah Centineo (27) sollte vor Kyle Allen die Hauptrolle spielen. Die Rechte wanderten vom Filmstudio Warner Bros. über Sony zu Netflix. Insgesamt sollen knapp 30 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 26,8 Millionen Euro) in die Entwicklung der „Masters of the Universe“-Liveverfilmung geflossen sein. Andere Quellen berichteten gegenüber Variety, dass sich die Zahl verdoppelt habe.

Die Dreharbeiten sollen im Februar nächsten Jahres mit Allen in der Hauptrolle und den Regisseuren Adam und Aaron Nee beginnen. Doch mit einem Budget von über 200 Millionen US-Dollar, in dem die genannten Entwicklungskosten enthalten sind, bekam der Streamingdienst Netflix offenbar kalte Füße. Einen Kommentar gab es weder vom Spielzeughersteller Mattel, der die Rechte an der Figur He-Man und seiner Welt besitzt, noch von Netflix.

Laut „Variety“ sei es denkbar, dass ein anderes Studio oder ein anderer Streamingdienst das Projekt übernimmt und es dennoch umsetzt. Allerdings müssten in diesem Fall aller Voraussicht nach die bisherigen Entwicklungskosten zu einem großen Teil getragen werden, was das Budget ab Beginn der Produktionsphase enorm erhöhen würde.