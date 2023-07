Der Autohersteller Nissan kündigte am Freitag den Rückruf von 699.000 Fahrzeugen in Japan an, um eine Reihe von Mängeln zu beheben, die auch mehr als 700.000 Einheiten im Ausland betreffen.

Der japanische Autohersteller sagte, die bei fünf Modellen festgestellten Probleme hätten in Japan zu keinen Unfällen geführt.

Insgesamt seien im Land 699.000 Einheiten betroffen, viele hätten mehr als einen Fehler, sagte eine Sprecherin von Nissan in Japan gegenüber AFP.

Der Rückruf in Japan betrifft 484.025 Einheiten der Modelle Note, Serena und Kicks wegen einer defekten Motorschlauchabdeckung, die dazu führen kann, dass der Schlauch reißt und das Fahrzeug nicht startet, sagte das Unternehmen in einer Erklärung.

Dem Bericht zufolge wurden 478.199 Fahrzeuge, darunter Note, Note Aura, Serena, Leaf und Kicks, wegen eines fehlerhaften Fahrzeugsteuerungsprogramms zurückgerufen, das unter bestimmten Umständen zu einer Beschleunigung führen kann, nachdem der Tempomat angehalten wurde.

Und 126.000 Serena-Einheiten wurden wegen eines Verkabelungsproblems zurückgerufen, während 6.434 Einheiten desselben Modells wegen eines Problems mit dem rechten Scheinwerfer zurückgerufen wurden.

Von den Mängeln seien auch mindestens 749.000 Fahrzeuge in Überseemärkten betroffen, sagte die Sprecherin.

Ausländische Rückrufe würden gemäß den örtlichen Vorschriften gesondert behandelt, sagte sie.