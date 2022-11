Massive Schließung der „Schattenbibliothek“ — RT World News

Das FBI hat mehrere Domains beschlagnahmt, die mit der beliebten kostenlosen E-Book-Ressource ZLibrary in Verbindung stehen

Mehrere Webdomains der beliebten kostenlosen E-Book-Ressource ZLibrary wurden am Freitag vom FBI beschlagnahmt, nachdem die Schattenbibliothek vom US-Handelsbeauftragten untersucht worden war.

Z-lib.org, b-ok.org, 3lib.net und andere Domains wurden offline genommen und auf eine Grafik umgeleitet, die erklärt, dass sie vom FBI in Zusammenarbeit mit dem US-Staatsanwalt für den östlichen Bezirk von New York beschlagnahmt worden waren. Während die Darknet-Domain von ZLibrary am Sonntag noch zugänglich war, trug sie eine Fehlermeldung über der Suchleiste.

Die Website enthielt Informationen im Wert von etwa 220 Terabyte, von denen viele urheberrechtlich geschützt und alle frei zugänglich waren. Ab September waren etwa 11 Millionen Bücher und 84 Millionen Artikel verfügbar.









Entsetzte Benutzer verglichen die Beschlagnahme mit dem Niederbrennen der Bibliothek von Alexandria – bevor sie Vorschläge für alternative Plattformen wie die kostenlose Bibliothek Libgen eintauschten. ZLibrary sammelt Inhalte seit 2009, als es als Libgen-Spiegel begann. Die Benutzer begannen jedoch bald, ihre eigenen Dokumente hinzuzufügen, was bedeutet, dass ein Großteil des Inhalts wahrscheinlich außerhalb von ZLibrary nicht verfügbar ist – und sicherlich nicht kostenlos verfügbar ist.

Geliebt von Studenten, die selten das Geld haben, teure Lehrbücher oder Abonnements für wissenschaftliche Zeitschriften zu kaufen, gewann ZLibrary schließlich eine treue Anhängerschaft auf TikTok – sehr zum Entsetzen der Autorengilde, einer Handelsgruppe von Schriftstellern. Die Gilde macht die digitale Piraterie für einen durchschnittlichen Rückgang der Einkommen von Schriftstellern um 42 % in den letzten zehn Jahren verantwortlich.

Nachdem die Gilde Anfang dieses Monats an den US-Handelsbeauftragten geschrieben hatte und sich in ihrem Plädoyer auf TikTok bezog, ZLibrary als „berüchtigter Markt“ wegen der Förderung von Piraterie blockierte die Plattform den Hashtag #ZLibrary.

Nach einer Klage der National Publishing Union wurde im September in Frankreich die Sperrung von etwa 200 mit ZLibrary verbundenen Domains angeordnet, und mehrere indische ISPs wurden zuvor nach einer Beschwerde des Taxmann-Verlags dazu aufgefordert, den Zugang zu sperren.

Laut Bleeping Computer „Über die Betreiber und den kommerziellen Status der Plattform ist wenig bekannt“, was bedeutet, dass ZLibrary einfach die Domain wechseln und wieder aufsteigen kann.

Einige der Domains wurden zu Njalla umgeleitet, einem anonymen Hosting-Anbieter, der vom Schöpfer von Pirate Bay gegründet wurde, obwohl nicht klar ist, wie die Betreiber von ZLibrary nach der Beschlagnahme die Kontrolle über ihre Domains hätten zurückerlangen können.