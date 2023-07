Willkommen bei Declassified, einer wöchentlichen Humorkolumne.

Herzlichen Glückwunsch an Bulgarien, das den Preis gewonnen hat, auf den jedes Land gehofft hat … den höchsten Fahnenmast der EU!

Die 1.110 Quadratmeter große Flagge – ausgewählt, um die Größe des bulgarischen Territoriums von 111.000 Quadratkilometern zu symbolisieren – wurde an einem rekordverdächtigen 111 Meter hohen Mast in den Rhodopen gehisst. Simeon Karakolev, der Organisator eines historischen jährlichen Volksfestes im Dorf Rozhen, half in einer Kampagne, die von Bulgariens pro-russischem Präsidenten Rumen Radev unterstützt wurde, dabei, 560.000 US-Dollar für die Stange zu sammeln.

Nicht jeder war von der großen Flagge begeistert. „Ich fühlte mich unwohl, als ich sah, wie dieser Stab mitten in den Wiesen und den umliegenden Wäldern aus dem Boden ragte. Das ist menschliches Eingreifen in die Natur“, sagte die Unternehmensberaterin Sofia Botusharova aus dem nahegelegenen Tschepelare gegenüber AFP.

Bulgarien holt sich den Titel von Finnland – das über einen kümmerlichen, lästigen 100-Meter-Fahnenmast verfügt. Vom internationalen Rekord ist man aber noch weit entfernt. In Columbia Falls im US-Bundesstaat Maine (485 Einwohner) ist ein noch stärker spaltender Fahnenmast mit einer Höhe von 445 Metern (höher als das Empire State Building) geplant. Das Projekt würde stolze 1 Milliarde US-Dollar kosten und es Besuchern ermöglichen, mit dem Aufzug nach oben zu fahren und einen Blick auf Kanada zu werfen. Diese Frage nach dem Warum muss noch richtig beantwortet werden.

Flaggen sind natürlich schön, aber auch problematisch – ein bisschen wie Brigitte Bardot. Und es sind nicht nur Nationalflaggen, die die Menschen in Aufruhr versetzen. Anfang dieses Monats stimmte das US-Repräsentantenhaus dafür, dem Verteidigungsministerium das Zeigen nicht genehmigter Flaggen zu verbieten, nur wenige Wochen nachdem die Luftwaffe und die Marine Kritik dafür geäußert hatten, Bilder von Regenbogenbannern zur Feier des Pride zu twittern.

Und im Vereinigten Königreich berichtete der Mirror, dass Dorfbewohner im lächerlich benannten Brightwell-cum-Sotwell in Oxfordshire dazu übergegangen seien, die EU-Flagge zu hissen, um ihren neuen Nachbarn, einen gewissen Boris Johnson, zu verärgern.

Johnson und seine Frau Carrie sind gerade in ein 3,8 Millionen Pfund teures Anwesen mit neun Schlafzimmern (fast genug für alle seine Kinder) in dem grünen Dorf gezogen. Der Ex-Premierminister kann es sich auf jeden Fall leisten, auch dank seiner Kolumne in der Daily Mail, in der es zunächst darum ging, abends Käse zu essen, sich aber nun wichtigeren Themen zugewandt hat, etwa den Ambitionen der Ukraine, der NATO beizutreten (vermutlich, weil hochrangige Mitarbeiter der Mail ihm eine E-Mail mit dem Titel „So viel bezahlen wir Ihnen, um über Käse zu reden???“ geschickt haben).

Die größte Landesflagge der Welt gehört übrigens der westpazifischen Insel Palau. Hellblauer Hintergrund mit einem großen gelben Kreis darauf. Es heißt: „Hier scheint die Sonne. Die ganze Zeit.“

BILDUNTERSCHRIFT WETTBEWERB

„Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist ein weiterer bedeutungsloser Gipfel in Brüssel.“

Können Sie es besser machen? Email (email protected) oder auf Twitter @pdallisonesque

Das letzte Mal haben wir Ihnen dieses Foto gegeben:

Vielen Dank für alle Einträge. Hier ist das Beste aus unserem Postbeutel – es gibt keinen Preis außer dem Geschenk des Lachens, und ich denke, wir sind uns alle einig, dass es weitaus wertvoller ist als Bargeld oder Alkohol.

„Und er hat uns geglaubt, als wir sagten, es sei eine Party, bei der man sich als Soldat verkleidet„,“ von Clare Jones.