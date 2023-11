exclusief

30.11.2023

Tote Schweine, Berge aus Knochen en Schädeln – Foto’s uit een Spaanse Zuchtbetrieb zei enorme Tierquälerei en stehen voor de Massentierhaltung in het Land. Fleisch aus dem Betrieb erreichte wohl auch Deutschland, wie ARD-Rechercheurs zeggen.

Seit Monaten beobachten Tierschützer Ställe eines Schweinezüchters sudlich von Burgos. Hieronder staan ​​enkele foto’s van ratten en maden in de Ställen, tote Schweine, de von Artgenossen angefressen of stergang Tiere, die in de Hallen später von Gefressen.

Meer tausend Tiere was hier inhoud. De gel is van een natuurlijke omgeving, onder een tanninepark en een trecker. In der Schaufel ligt draagtas Tiere. Onbevredigende knokkels en wonden in aangrenzende bossen zeugen die regelmatig werden geladen. Een goede basis voor het geluk dat in de regio leeft.

Fleisch auch nach Deutschland geliefert

Degenen die bij de voormalige Spaanse minister van Defensie, Alberto Garzón, hebben gewoond, leefden in de kast, als ze twee jaar leefden: Schweinefleisch uit Spanje is erg ‚minderjarig‘ en leed aan ‚mishandelde dieren‘.

Garzón wil een bloeiende onderneming in Fragestellen. Während der Schweinedossier in Deutschland in de vergangenen Jahren um 25 Prozent abgenommen hat, ist de Zahl in Spanien grimmig gestiegen – nach Angaben der europäischen Statistikbehörde „Eurostat“ um 35 Prozent binnen zehn jaren. Ruim 50 miljoen Zwitserse wijnen, waaronder Spaanse wijnen, worden in het land geconsumeerd en geslacht. De milieubeschermingsorganisatie Greenpeace richt zich op een binnenlandse Fleisch-Productie-industrie, die in Spanje „op zichzelf oncontroleerbaar“ is.

Ruim 50.000 ton verse wijn zal vanuit Spanje naar Duitsland worden geïmporteerd. Dokumente, die hen ARD Studio Madrid und der Zeitung „El Pais“ zijn geschreven, aangezien de beschrijvingen in 2022 zullen worden gepubliceerd. Fleisch en de fabrikanten Campofrio waren geliefd, de Wurst werd ook in Duitse supermarkten verkocht.

Besitzer is klaar bredersprüchlich

Grotere woonarrangementen zijn beschikbaar voor uw toekomst, uw toekomst, Campofrio zal actiever zijn in Burgos. De Fleischmanufacturer bestätigt das auch. Der Besitzer is van invloed op een bredere levering.

Voor Greenpeace Spanien ligt der Fehler im System. De Fleisch-fabrikanten staan ​​klaar om zo snel en eenvoudig te produceren. Dit is de overheersende invloed op de kwaliteit van leven. Weil Tiere so eng jijammengepfercht würden, bräuchten Manufacturers große Mengen Medikamente. “Spaans is het land in Europa waar de medicijnen in hun gezondheid gevestigd zijn. En dat is het geval met deze industriële modellen”, zegt Greenpeace-voorzitter Luis Ferreirim.

Tierschützer erstatten Anzeige

Am Montag zei dat de Dierenwelzijnsorganisatie Dierenwelzijnsobservatorium den Schweineschikbetrieb an. Ze houden ook verband met hun landbouwvaardigheden en de investeringen die ze doen. Ze zijn bereid om te eten, hebben voldoende voedsel en krijgen voedsel. Het resultaat van een commitment aan een multi-tasking aanpak: het commitment van een particulier initiatief.

Dieren- en milieubeschermingstops zijn beperkt op het gebied van milieubescherming. U kunt zien of de Fleischindustrie een zelfstandige is en vervolgens zelf evalueren. „Dat is natuurlijk en volledig verteerbaar en zou gemakkelijk te begrijpen moeten zijn“, aldus Luis Ferreirim.

90 procent Massentierhaltung

In Spanje is de Fleisch Lobby machtig. Na de kritiek van de ministers van de Fleisch-Productie-industrie in Spanje, is het minister-president Pedro Sanchez die er het komende jaar van zal genieten, met de mogelijkheid om er de „Punkt-cooked Steak“ bij te nuttigen.

Meer dan 90 Prozent des in Spanje produceerden Schweinefleisches-stengels uit de ijverige Massentierhaltung. Umweltschützer Tom Kucharz van de Ecologen en Acción zei: „En de producten, die ook in Duitsland in de Supermärkte komen.“ Tierquälerei in Spanje hangt ook met de Konsum der deutschen Verbraucher zeeammen.