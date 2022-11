Massenentlassungen bei Amazon werden Berichten zufolge diese Woche 10.000 Menschen das Leben kosten

Die Kürzungen von Amazon werden sich wahrscheinlich auf das Gerätegeschäft des Unternehmens (das zahlreiche Alexa-basierte Produkte umfasst), das Personalwesen und die Einzelhandelseinheit konzentrieren. In Erinnerung daran, wie massiv Amazon gewachsen ist, the Mal sagt, dass 10.000 Arbeitnehmer 3 Prozent der Unternehmenszahl und 1 Prozent der Gesamtbelegschaft des Unternehmens darstellen würden.

Es gab kürzlich Anzeichen dafür, dass Amazon möglicherweise überdenkt, wo Alexa und Geräte von Erstanbietern in seine Prioritäten passen. Zumindest scheint CEO Andy Jassy entschlossen zu sein, weniger Geld in sie zu stecken. „Wir sind hinsichtlich der Zukunft von Alexa heute so optimistisch wie nie zuvor, und es bleibt ein wichtiges Geschäft und ein wichtiger Investitionsbereich für Amazon“, sagte Amazon-Sprecher Brad Glasser Der Rand letzte Woche als Antwort auf einen Bericht von Das Wall Street Journal Das heißt, das Unternehmen „wägt Veränderungen“ im Gerätegeschäft ab. Die Einheit hat in den letzten Jahren Betriebsverluste von 5 Milliarden US-Dollar verzeichnet.