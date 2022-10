Massachusetts flirtet mit Steuermasochismus

Die Neu-Engländer haben lange einen leichten Vorteil gegenüber ihren New Yorker Nachbarn, wenn es um finanzielle Vernunft geht (wenn auch nicht immer im Baseball). Jetzt wollen sich Progressive in Boston in einem hochbesteuerten Wettrüsten mit New York und anderen Nachbarstaaten zusammenschließen. Die Wähler in Massachusetts haben die Wahl, eine Steuererhöhung zu blockieren und ein funktionierendes Einnahmemodell beizubehalten.

Die Abstimmungen in Bay State im November geben den Wählern die Möglichkeit, einen Steuerzuschlag von 4 % auf Einkommen über 1 Million US-Dollar zu erheben, wodurch der Höchstsatz von 5 % auf 9 % erhöht wird. Der Vorschlag würde die Landesverfassung ändern, um ihr Flat-Tax-Mandat zu streichen. Die Verabschiedung der Maßnahme würde Massachusetts von Platz 31 auf den siebten Platz auf der Liste der Staaten mit den höchsten Grenzsteuersätzen bringen.