Laut talkSPORT hat Mason Mount bei Manchester United unterschrieben.

Der 24-jährige offensive Mittelfeldspieler war seit seinem sechsten Lebensjahr Chelsea-Spieler und stieg über die Akademie bis zur ersten Mannschaft auf, wo er seitdem englischer Nationalspieler ist.

1 Mount ist seit seinem sechsten Lebensjahr Chelsea-Spieler Bildnachweis: Getty

Aber er hat seine lange Zusammenarbeit mit dem Verein beendet und wechselt für 55 Millionen Pfund zum Premier-League-Rivalen Man United.

Eine offizielle Ankündigung wird in Kürze erwartet.

Mount war am Montag auf dem Trainingsgelände, um seine medizinischen Untersuchungen abzuschließen, und hat bereits seine neuen Teamkollegen kennengelernt.

Mount ist einer von vielen Abgängen an der Stamford Bridge im Transferfenster, darunter Kai Havertz, Mateo Kovacic und Kalidou Koulibaly.

Sein Pflichtspieldebüt für Chelsea gab er tatsächlich im August 2019 gegen United, aber es war kein unvergessliches Erlebnis, da die Blues im Old Trafford mit 0:4 geschlagen wurden.

Mount, der in 129 Spielen 27 Premier-League-Tore erzielt hat, könnte nun sein erstes Spiel für die Mannschaft von Erik ten Hag in Oslo bestreiten, in einem Testspiel vor der Saison gegen Leeds.