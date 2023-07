Mason Mount hat Cristiano Ronaldos legendäre Nummer 7 bei Manchester United übernommen, nachdem er als Chelsea-Youngster die Legende der Red Devils kopiert hatte.

Der 24-Jährige verbrachte Stunden in der Blues-Akademie damit, an seiner Freistoßtechnik zu feilen, während er versuchte, dem Spezialisten für Standardsituationen nachzueifern.

5 Mount ist von Chelsea zu United gewechselt und hat einen Vertrag über 60 Millionen Pfund abgeschlossen Bildnachweis: Getty

5 Ihm wurde von den Red Devils das berühmte Trikot Nr. 7 überreicht Bildnachweis: TWITTER @ManUtd

5 Die Nummer war nach Ronaldos Abgang frei gewesen Bildnachweis: Getty

Während des Chelsea-Trainings in Cobham sind wieder Aufnahmen von Mount aufgetaucht, die Ronaldos berühmten Anlaufstil nachbilden.

In einem Clip sagt der ehemalige Derby-Leihstar in die Kamera: „Ich versuche, meine Freistöße auf Ronaldo zu stützen.“

„Treffen Sie den Ball am Ventil und er bewegt sich. Das ist alles, was Sie tun. Obere Ecke, obere Behälter.“

Mount tat dann genau das, als sein Schuss in der oberen linken Ecke landete.

Er wird nun versuchen, in die Fußstapfen des portugiesischen Nationalspielers zu treten, nachdem er für zunächst 55 Millionen Pfund zu United gewechselt ist.

Für Erik ten Hag war die Verpflichtung des englischen Mittelfeldspielers in diesem Sommer oberste Priorität, und United vertraute auf Mount, indem es ihm seine berühmteste Startnummer überreichte.

Getragen von George Best, Eric Cantona, Bobby Robson und David Beckham – zusammen mit Ronaldo in zwei Phasen – ist es nun an der Zeit, dass Mount seinen Namen in die United-Folklore schreibt.

Die Nummer war vakant, nachdem der Vertrag des fünfmaligen Ballon d’Or-Gewinners letztes Jahr aufgelöst wurde.

5 Mount hat einen Fünfjahresvertrag mit United abgeschlossen, mit der Option auf weitere 12 Monate Bildnachweis: Getty

Die Nachricht könnte für United-Fans eine Überraschung sein, die erwartet hatten, dass der jugendliche Flügelspieler Alejandro Garnacho die Nummer erhält.

United deutete sogar an, dass dies möglich sein könnte, nachdem seine Nummer 49 aus den Anpassungsoptionen für das neue Heimtrikot auf ihrer Website ausgeschlossen wurde – was darauf hindeutet, dass eine Nummernänderung geplant war.

Es wurde jedoch beschlossen, Mount die Nummer zu geben, und in einer Erklärung des Vereins heißt es: „Die Nummer 7 von United gilt als eines der ikonischsten Trikots der Welt.“

„Mount wird der letzte Rote sein, der es in der Premier-League-Ära trägt.“

Der Champions-League-Sieger von 2021 hat von seiner Freude darüber gesprochen, einen Fünfjahresvertrag im Old Trafford mit der Option auf weitere zwölf Monate abzuschließen.

Er sagte: „Es ist nie einfach, den Verein zu verlassen, in dem man aufgewachsen ist, aber Manchester United wird eine aufregende neue Herausforderung für die nächste Phase meiner Karriere darstellen.“

„Nachdem ich gegen sie angetreten bin, weiß ich, wie stark die Mannschaft ist, der ich beitreten werde, und ich kann es kaum erwarten, Teil des Bestrebens dieser Gruppe zu sein, große Trophäen zu gewinnen.“

„Jeder sieht, dass der Verein unter Erik ten Hag große Fortschritte gemacht hat.

5 United ist es gelungen, Ten Hags wichtigstes Sommerziel zu erreichen Bildnachweis: Getty

„Nachdem ich mich mit dem Manager getroffen und seine Pläne besprochen habe, freue ich mich riesig auf die kommenden Saisons und bin bereit für die harte Arbeit, die hier erwartet wird.“

„Ich bin sehr ehrgeizig; Ich weiß, wie toll es sich anfühlt, große Trophäen zu gewinnen, und was es dafür braucht. Ich werde alles geben, um das bei Manchester United noch einmal zu erleben.“

Bruno Fernandes äußerte sich schnell zu dem Transfer und nutzte auf brillante Weise Rückblickbilder einer vergangenen Auseinandersetzung zwischen den beiden, um Mount im Theatre of Dreams willkommen zu heißen.