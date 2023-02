Maskenschutz-Debatte: Was sagt die Cochrane-Studie wirklich?

Stand: 03.02.2023 13:16 Uhr

Eine Studie des Forschungsnetzwerks Cochrane soll belegen, dass Masken im Kampf gegen das Coronavirus wenig bis gar nichts nützen. Aber das Papier lässt einen solchen Schluss nicht zu.

Von Carla Reveland, ARD-Faktenfinder-Redakteurin, und Alexander Steininger, tagesschau.de

Der Nutzen eines Mund-Nasen-Schutzes gegen die Ausbreitung des Coronavirus wird seit langem kontrovers diskutiert. Nahezu zeitgleich mit der Abschaffung der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sorgt nun eine Übersichtsstudie des renommierten Forschungsnetzwerks Cochrane für Sprengstoff.



Maskengegner freuen sich, weil sie ihre Argumente durch die Studie wissenschaftlich bestätigt sehen. Die Cochrane-Studie soll belegen, dass Masken keinen oder nur geringen Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus bieten.

Die einschlägigen Telegram-Kanäle gehen sogar noch weiter. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hatten eigentlich ganz andere Gründe. „Jetzt ist es offiziell … Maskenpflicht … es ging nie um Gesundheit, es ging um Kontrolle und Unterwerfung.“ Das rechtsextreme Magazin „Compact“ schreibt von einem „lausigen Spiel“ in der Politik.

Abschluss nicht erlaubt

Cochrane Deutschland versucht mit einer Stellungnahme direkt gegen „zu weitreichende Interpretationen“ in den sozialen Medien vorzugehen. Der Schluss, dass die Ergebnisse der Studie belegen, dass Masken im Kampf gegen Corona wenig oder gar nichts nützen, ist nicht zulässig. Denn: „Die meisten Studien sind älter und beziehen sich auf die Übertragung von Influenza und anderen Erkältungsviren, Studien aus der Corona-Pandemie bleiben in der Minderzahl.“

In dem Cochrane-Papier haben die Autoren insgesamt 78 Studien untersucht, darunter Arbeiten zum Influenzavirus, dem Covid-Erreger Sars-CoV-2 und dem schweren akuten respiratorischen Syndrom (Sars). Der Großteil der Erhebungen untersucht klassische Hochsaisons für Atemwegsviren bis 2016, nicht die Corona-Pandemie.

Vielzahl von Maßnahmen untersucht

Die Studienergebnisse beziehen sich auf die Wirksamkeit aller nicht-pharmakologischen Maßnahmen – also nicht nur auf Masken, sondern auch auf Hygiene-, Isolations- oder Abstandsregeln. „Zu den neun Studien in der letzten Version (November 2020) zum Nutzen von Gesichtsmasken wurden lediglich drei weitere Studien hinzugefügt“, schreibt Cochrane in der Mitteilung.

Autoren der Studie räumen „Forschungslücken“ ein.

Dennoch schreiben die Autoren, dass das Tragen von Masken in der Bevölkerung kaum oder gar keinen Einfluss auf das Auftreten von Krankheiten wie Grippe und Corona haben dürfte.

Allerdings schränken sie auch die Aussagekraft der Ergebnisse ein. „Das hohe Verzerrungsrisiko, die Unterschiede bei der Messung der Ergebnisse und die relativ geringe Compliance während der Studienzeiträume machen es schwierig, eindeutige Schlussfolgerungen zu ziehen“, betonen sie.

Wie gut Masken tatsächlich vor dem Coronavirus schützen, muss dringend weiter untersucht werden. Die Autoren sprechen von „Forschungslücken“.

Viele Einschränkungen

Auch Cochrane Deutschland erklärt: Bei der Interpretation der Ergebnisse sollten auch mögliche „Limitationen und Fehlerquellen der zugrunde liegenden Studien“ berücksichtigt werden. Dazu könnten Mängel im Studiendesign oder die „ungenügende Validität mancher Studien, weil sie in Zeiten niedriger Viruszirkulation durchgeführt wurden“ gehören.

Bei den Studien zu Masken solle die „schwer kontrollierbare und wohl oft geringe Einhaltung des Maskentragens, also die Frage, ob die Studienteilnehmer ihre Masken wirklich regelmäßig und richtig getragen haben“, berücksichtigt werden.

Experte: Studie „wenig aussagekräftig“

„Die Cochrane-Studie ist wenig aussagekräftig“, erklärt Eberhard Bodenschatz, Physikprofessor und Direktor am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Ein großes Problem der Studie ist, dass sie verschiedene Atemwegserkrankungen wie Corona und normale Grippe zusammenbringt. „Unsere Studien haben eindeutig gezeigt, dass Masken körperlich ein wunderbarer Schutz sind“, sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Sie verbesserten den Infektionsschutz mindestens um den Faktor zehn bis hundert. Die verschiedenen Einzelstudien sind nicht vergleichbar.

Auch Bodenschatz kritisierte die Autoren: „In einem Satz schreiben sie, dass Masken nicht funktionieren, und einen Absatz später geben sie zu, dass sie es eigentlich nicht sagen können.“ Diese Art der Kommunikation ist unglücklich.

Untersuchung zeigt Minderheitenmeinung

Auch Mathias Pletz, Leiter des Instituts für Infektiologie und Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Jena, sieht die Studie kritisch. „Es gibt einige andere Meta-Studien, die zum gegenteiligen Schluss kommen“, etwa in den Fachzeitschriften Frontiers in Public Health oder The BMJ, sagte er tagesschau.de. Die aktuelle Cochrane-Studie ist eine Minderheitsmeinung in der Forschungsgemeinschaft. „Es gibt zum Beispiel sehr gute Belege aus Krankenhäusern, dass Masken dort vor Infektionen schützen.“ Das Problem ist, dass die Menschen gerade im Privatleben nicht konsequent Masken tragen.

Vieles spricht dafür, dass Masken sehr gut vor Infektionen schützen. Zum einen gab es während der Pandemie fast keine Influenza- und RSV-Fälle, weil die meiste Zeit Maskenpflicht herrschte. Allerdings steht der Erstautor der Cochrane-Studie bestimmten Schutzmaßnahmen bekanntermaßen sehr kritisch gegenüber. „Er hat nie einen Hehl aus seiner Ablehnung der Masken gemacht“, sagte Pletz. Das Ergebnis ist daher nicht überraschend.

Andere Studien zeigen die Wirksamkeit

Verschiedene wissenschaftliche Analysen belegen laut Bodenschatz längst, dass Masken vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. Eine Übersichtsstudie von Mitte 2020, die in der renommierten Fachzeitschrift „The Lancet“ erschienen ist, zeigt, dass Schutzmasken das Infektionsrisiko deutlich senken können.

Eine Ende 2021 im Fachblatt „PNAS“ veröffentlichte Studie, an der Bodenschatz maßgeblich beteiligt war, zeigt, dass Masken das Infektionsrisiko deutlich senken können: Tragen ein Nicht-Infizierter und ein Infizierter gut sitzende FFP2-Masken, das maximale Ansteckungsrisiko beträgt 20 Minuten, selbst auf kürzestem Abstand in einem Raum kaum mehr als ein Promille.