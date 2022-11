Masern eine unmittelbare globale Bedrohung aufgrund einer Pandemie, sagen CDC und WHO

Die Weltgesundheitsorganisation und die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention sagen, dass die Masernimpfung seit Beginn der Coronavirus-Pandemie erheblich zurückgegangen ist, was zu einem Rekordhoch von fast 40 Millionen Kindern geführt hat, die im vergangenen Jahr eine Impfdosis verpasst haben.

In einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht sagten die WHO und die CDC, dass Millionen von Kindern jetzt anfällig für Masern sind, eine der ansteckendsten Krankheiten der Welt. Im Jahr 2021 gab es nach offiziellen Angaben weltweit etwa neun Millionen Maserninfektionen und 128.000 Todesfälle.

Die WHO und die CDC sagten, dass anhaltende Impfrückgänge, schwache Krankheitsüberwachung und verzögerte Reaktionspläne aufgrund von COVID-19 sowie anhaltende Ausbrüche in mehr als 20 Ländern bedeuten, dass „Masern in jeder Region der Welt eine unmittelbare Bedrohung darstellen“.

Wissenschaftler schätzen, dass mindestens 95 Prozent der Bevölkerung geimpft werden müssen, um sich vor Epidemien zu schützen; Die WHO und die CDC berichteten, dass nur etwa 81 Prozent der Kinder ihre erste Dosis des Masernimpfstoffs erhielten, während 71 Prozent ihre zweite Dosis erhielten, was die niedrigste weltweite Abdeckungsrate der ersten Maserndosis seit 2008 darstellt.

„Die Rekordzahl von Kindern, die unterimmunisiert und für Masern anfällig sind, zeigt den tiefgreifenden Schaden, den die Immunisierungssysteme während der COVID-19-Pandemie erlitten haben“, sagte CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky in einer Erklärung.

Masern werden meist durch direkten Kontakt oder über die Luft übertragen und verursachen Symptome wie Fieber, Muskelschmerzen und einen Hautausschlag im Gesicht und am oberen Hals. Die meisten masernbedingten Todesfälle werden durch Komplikationen wie Hirnschwellung und Dehydrierung verursacht. Die WHO sagt, dass schwerwiegende Komplikationen bei Kindern unter fünf und Erwachsenen über 30 am schwerwiegendsten sind.

‚An einer Kreuzung‘

Mehr als 95 Prozent der Todesfälle durch Masern ereignen sich in Entwicklungsländern, hauptsächlich in Afrika und Asien. Es gibt keine spezifische Behandlung für Masern, aber der Zwei-Dosen-Impfstoff dagegen ist zu etwa 97 Prozent wirksam, um schwere Krankheiten und Tod zu verhindern.

„Wir stehen an einem Scheideweg“, sagte der Masern-Leiter der WHO, Patrick O’Connor, am Dienstag gegenüber Reuters. „Es werden sehr herausfordernde 12 bis 24 Monate werden, wenn man versucht, dies zu mildern.“

Kanadische Gesundheitsbehörden haben auch Bedenken darüber geäußert, wie durch Impfung vermeidbare Krankheiten wie Masern, Polio, Keuchhusten und andere in diesem Land zunehmen könnten, da die routinemäßigen Impfungen für Kinder während der Coronavirus-Pandemie zurückgingen.

Eine 3D-Darstellung des Masernvirus. Wissenschaftler schätzen, dass mindestens 95 Prozent der Bevölkerung geimpft werden müssen, um sich vor Epidemien zu schützen. (Shutterstock)

Während Masern in Kanada nicht mehr als ständig zirkulierend gelten, können Ausbrüche auftreten, wenn eine ungeimpfte oder unzureichend geimpfte Person in ein Land mit Masern reist und die Krankheit mit sich zurückbringt, sagen Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens.

„Kanadier sollten mindestens sechs Wochen vor der Reise mit einem Arzt sprechen, um sicherzustellen, dass sie vollständig vor Masern geschützt sind“, heißt es in einer routinemäßigen Reisegesundheitsmitteilung des Bundes aus dem Jahr 2019.

Eine Kombination von Faktoren wie anhaltenden physischen Distanzierungsmaßnahmen und der zyklischen Natur der Masern könnte erklären, warum es trotz der sich vergrößernden Immunitätslücken noch keine Explosion von Fällen gegeben hat, aber das könnte sich schnell ändern, sagte O’Connor und wies auf die hochansteckende Natur von hin die Krankheit.

Im Juli sagten die Vereinten Nationen, dass 25 Millionen Kinder routinemäßige Impfungen gegen Krankheiten, einschließlich Diphtherie, verpasst haben, hauptsächlich weil das Coronavirus die routinemäßige Gesundheitsversorgung störte oder Fehlinformationen über Impfstoffe auslöste.