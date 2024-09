Startpagina Panorama

van: Kai Hartwig

Drucken Teilen

Een Urlaubsflieger-muss-kurz nach dem Start wieder umkehren. Deze Fluggäste schilderen de Vorfall anders dan de luchtvaartmaatschappij.

Wenen – Am 14. September is een machine van Austrian Airlines (AUA) Reisende van Österreich nach Spanien vóór. Maar anstatt the Soul, het Urlaubsinsel Menorca, zal er zijn, kehrte de Flugzeug zum Ausgangspunkt, de Wien-Schwechat Flughafen, zurück. De Fluggesellschaft bestätigte, dat is een probleem dat Bord den Flugabbruch heeft aangepakt. Een levenslange ervaring met een bezoek aan Duitse passagiers op de Frankfurter Flughafen.

Kurz nach dem Start: Maschine aus Österreich muss Flug nach Spanien abbrechen – “Auffälliger Geruch”

Een Vertreterin van de AUA werkt aan de ontwikkeling van het Luftfahrtmagazin Oostenrijkse vleugels: „De Cockpit Crew van vlucht OS9515 na Mahon/Menorca waarvan zij verslag uitbrachten na aanvang van een interview, zij handelden in een “Smell” Event, met een “Fume” of een “Smoke Event”. De bemanning begon als Vorsichtsmaßnahme nach Wien zurückzukehren. De reden waarom we klaar zijn om onze oorlog te beginnen, is dat we niet kunnen doorgaan.”

Passagiers en passagiers van de getroffen vloten bredersprachen dieser Darstellung in Gesprächen mit dem Magazin. Als u voorbereid bent, houd dan rekening met het gebruik van het rookkanaal, maar u zult merken dat deze niet beschikbaar zijn. Trotzdem kookplaat die Maschine ab. Deze piloten vlogen met de Steigflug ab en ondersteunden de AUA-Flieger zurück zum Wien-Schwechat Flughafen.

Belangrijk om te weten is dat de kapiteins van de Flugzeugs verantwoordelijk zijn voor hun landing over een langere periode en dat ook hun ervaring in de cockpit en cabine van belang is en dat zij verantwoordelijk zijn voor de toevalstreffer. Een van de belangrijkste redenen waarom een ​​van de planten van Ryanair-Fluges een van de planten is.

Luchthaven Frankfurt in Bildern: Das Drehkreuz in de Welt Maak foto’s

Waar maakt u zich zorgen over als u een gratis vlucht heeft met meer verkeersproblemen? “Twee ‘Fume Events’ binnen een paar maanden”

De betreffende Flugzeug, een Airbus A320 met de OE-LBK-aanduiding, zal de laatste jaren in 2023 met Austrian Wings worden verscheept. Er werd gesproken over “twee ‘Fume Events’ binnen één maand”. Auch das Portal Luchtvaart Heraut Hier geplaatst, ontvangt u deze informatie zonder enige officiële informatie.

Was er een „Fume Event“ tijdens een vlucht? Onder de sogenannten „Fume Events“ versteht man Vorfälle in Passenger Flugzeugen, beide denen Schadstoffe (häufig zu Zeitpunkten Maximale Belastung wie der Start- en Landephase en bij sogenannten „Lastwechseln“ der Triebwerke) in Aerosol-Form in de Kabine-afhankelijke. Onder de beste resultaten werden er enkele Ereignisse von unangenehmen Gerüchen begleitet, manchmal sinds jedoch nicht wahrnehmbar. Beide resulteren in schade aan de gezonde gezondheid als gevolg van acute en chronische symptomen. Ze kunnen ook voor hun dagen en weken zorgen, een paar beispiele sinds Schleimhautreizung, Atemnot, Augenbrenner, Kopfschmerzen, Bauchkrämpfe, Muskelschwäche, grippeähnliche Symptome, Störungen des Gleichweights en des Gangs, sterke Übelkeit en Erbrechen, /Taubheitsgefühle, Herzrhythmusstörungen, erhöh ter Puls, Gedächtnis-, Konzentrations- en Sprachstörungen. (Quelle: Unabhängige Flugbegleiter Organization (UFO) eV)

Passagier klaagt “klein bzw. niet-beschikbare informatie“ – Luchtvaartmaatschappij gibt mögliche Fehler zu

Na de landing in Wenen is de persoonlijke bodem van de AUA-uitzending een getroffen vlucht. Allerlei berichten die chaotisch zijn. “Wir haben am Anfang keine bzw. aanvullende informatie over de wintervlucht. Het hotel moet immers georganiseerd zijn, het is duidelijk dat uw reis plezierig is Oostenrijkse vleugels.

De Airbus A320-214 OE-LBK van Austrian Airlines heeft een vlucht van Wien naar Menorca Problemen – en moet zeker opnieuw beginnen. © Depositphotos/Panthermedia/Imago

De Fluggesellschaft-räumte in deze Zusammenhang Versäumnisse ein. “Als je de laatste week doorbrengt met hevige regen als gevolg van het slechte weer (wind en hevige regen), zul je hier te maken krijgen met de milieuproblemen die verband houden met het passagiersverkeer waarmee we zullen reizen”, aldus het AUA-Sprecherin dem Luftfahrtmagazine.

Am Folgetag konnte der Ersatzflug für de Spanien-Urlauberinnen en -Urlauber schließlich start. Der AUA-Flug met de Airbus A320, OE-LZC, verliefd op de Zwischenfälle. Dagen werden doorgebracht met een Ryanair-vlucht en een ongelooflijk probleem. (kh)