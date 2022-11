Maryna Moroz ist ein Model und UFC-Fliegengewicht, das hofft, Valentina Shevchenkos dominanten Titellauf zu beenden

UFC-Weltmeisterin im Fliegengewicht Valentina Shevchenko gehen die Herausforderer aus, nachdem sie ihren Titel in den letzten drei Jahren sieben Mal verteidigt hat.

Die 125-Pfund-Königin könnte jedoch bald mit einer neuen Rivalin in Form von Maryna Moroz konfrontiert werden, die vor dem härtesten Test ihrer Karriere eine Siegesserie von drei Kämpfen hinter sich hat.

Getty Images – Getty Moroz ist derzeit einer der besten Kämpfer im Fliegengewicht in der UFC

Am Samstag tritt sie beim UFC APEX in Las Vegas gegen Jennifer Maia auf Platz 6 an, wobei sich die Gewinnerin ins Gespräch begibt, um eine Chance auf „Bullet“ zu bekommen, die derzeit ihresgleichen sucht.

Für Moroz läuft es derzeit gut. Sie steht nicht nur in ihrer UFC-Karriere kurz vor der Größe, sondern bringt auch in ihrer zweiten Karriere als Model Großes auf den Weg.

Die 31-Jährige war kürzlich die erste UFC-Kämpferin in der Geschichte, die für das legendäre Lifestyle- und Unterhaltungsmagazin für Männer, Playboy, posierte, und sie könnte nicht glücklicher darüber sein.

„Jeder kennt Playboy und sie sind die größte Marke im Modelbereich“, sagte Moroz gegenüber talkSPORT.

„Ich habe mit meinem Manager gesprochen, und er hat sich darum gekümmert, auf ihrer neuen Plattform namens Centerfold zu starten, und von da an kamen alle Ideen, mich zum neuen und einzigen UFC-Mädchen im Playboy zu machen.

„Es bedeutet mir viel, der erste UFC-Athlet zu sein, der mit der Marke zusammenarbeitet. Es ist sehr schwierig, ein aktiver Kämpfer zu sein und beides zu managen, aber ich freue mich sehr auf die Herausforderung und hoffe, bald ihre neuen Waren und alle meine Inhalte zu präsentieren.“

Für Moroz war die Zusammenarbeit mit einer großen Marke wie Playboy der natürliche nächste Schritt für ihre Modelkarriere, die erst vor ein paar Jahren begann.

„Ich modele jetzt seit ungefähr zwei Jahren, ich habe eine weitere Website mit exklusiven Inhalten, und ich beschäftige mich nur mehr damit und mache jetzt mehr Fotoshootings“, fügte sie hinzu.

„Dies kommt zu meinen UFC-Einnahmen hinzu und hilft mir, die Rechnungen zu bezahlen, wenn ich nicht kämpfe, und ich habe viel Spaß dabei. Dadurch ergeben sich viele großartige Möglichkeiten, einschließlich Sponsoren und Marketing Arten von Deals mit dem Modeln, die ich gerade habe.

Trotz ihres anhaltenden Erfolgs außerhalb des Oktagons bleibt „Iron Lady“ fest entschlossen, ihren Traum zu verwirklichen, UFC-Champion zu werden, und glaubt, dass sie diejenige sein könnte, die Shevchenko schließlich entthronen wird.

Jeff Bottari/Zuffa LLC Wie jedes andere UFC-Fliegengewicht jagt Moroz einen Kampf mit Valentina Shevchenko

GETTY Aber sie muss zuerst an Jennier Maia vorbeikommen, die 2020 gegen „Bullet“ gekämpft hat

„Valentina ist in vielerlei Hinsicht sehr stark und für 125 Pfund sehr gefährlich“, sagte Moroz.

„Ich denke, ich habe viel Vielseitigkeit gewonnen und mich in den letzten Jahren in jeder Hinsicht verbessert. Ich denke, mit dem richtigen Spielplan, meinen Trainern und einem guten Camp können wir Schwächen herausfinden und Vorteile daraus ziehen.“

Das Wichtigste zuerst: Moroz versteht, dass sie einen harten Gegner vor sich hat, und weigert sich, an Maia vorbeizuschauen, die Shevchenko vor zwei Jahren bis zum Anschlag gedrängt hat.

„Am meisten konzentriere ich mich auf Jennifer“, schloss sie. “Dann werde ich anfangen, in diese Richtung zu schauen, aber jetzt möchte ich mich konzentrieren und disziplinieren, und ich bin mir sicher, dass ich Valentina bald sehen werde.”