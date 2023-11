Maryland erhält ein neues FBI-Hauptquartier, was die Beamten von Virginia verbittert

Die Washington Post berichtete als erste über die Entscheidung.

Die Entscheidung ist der Höhepunkt eines jahrzehntelangen Bemühens, für die führende Strafverfolgungsbehörde des Landes ein neues Zuhause zu finden, das ihren modernen Sicherheitsanforderungen angemessen gerecht wird. Es ist auch das Ende eines ebenso langen Streits zwischen Beamten aus Maryland und Virginia um den Standort des Hauptquartiers, der neue Bundesinvestitionen in unterversorgte Gemeinden in ihren jeweiligen Bundesstaaten bringen würde.

Der Umzug ist ein Sieg für den Abgeordneten Steny Hoyer (D-Md.), der sich seit Jahren für zwei vorgeschlagene Standorte in Maryland einsetzt und sich seit langem dafür einsetzt, Bundesgebäude nach Prince George’s County zu bringen, einem mehrheitlich schwarzen Vorort von DC, der von Staatsbeamten bewohnt wird lange behauptet wurde, wurde von der Bundesregierung vernachlässigt. Es ist auch ein großer Coup für den Gouverneur von Maryland, Wes Moore, einen Demokraten, der sich mit Unterstützung nationaler Bürgerrechtsorganisationen aggressiv für den Umzug in seinen Bundesstaat eingesetzt hat.

Die Marylanders behaupteten, dass ein Umzug nach Greenbelt größere Auswirkungen auf eine historisch unterfinanzierte Gemeinde haben würde.

In einer gemeinsamen Erklärung begrüßten Moore, Hoyer und der Rest der Kongressdelegation des Staates die Entscheidung der GSA und sagten, dass „das Team Maryland unermüdlich daran gearbeitet hat, dieses Ergebnis gemeinsam zu erzielen“ und dass „wir uns darauf freuen, eine starke, produktive Partnerschaft mit der GSA aufzubauen.“ Büro und seine Mitarbeiter.“

Die Entscheidung ist ein Schlag für die beiden Senatoren Virginias, die Demokraten Mark Warner und Tim Kaine, und den republikanischen Gouverneur des Staates, Glenn Youngkin, die sich alle aggressiv für einen Standort in Springfield, Virginia, in der Nähe des FBI-Trainingsgeländes Quantico stark gemacht haben. Sie argumentierten, dass der Standort effizienter sei und größere Transport- und Cybersicherheitsvorteile bieten würde. Sie sagten auch, dass die Website angesichts der großen schwarzen, hispanischen, asiatisch-amerikanischen und muslimischen Gemeinschaften in der Gegend von Springfield Gerechtigkeitsüberlegungen fördern würde.

Warner und Kaine brachten ihre Enttäuschung über die Entscheidung zum Ausdruck und sagten in einer gemeinsamen Erklärung, dass „die Regierung trotz der eindeutigen Aussage, dass Virginia die beste Heimat für das FBI ist, eine andere Richtung eingeschlagen hat“, und sie beschuldigten die Biden-Regierung, „der Politik dies zu erlauben“. den Auswahlprozess verderben.“

Der Abgeordnete Gerry Connolly (D-Va.), zu dessen Bezirk auch Springfield gehört, verurteilte die Entscheidung ebenfalls und bezeichnete es als „fehlende Warnung“ der GSA.

„Die GSA hat dem politischen Druck nachgegeben“, sagte Connolly in einer Erklärung. „Der Ruf der GSA für eine objektive Beschaffung ohne Politik hat heute einen tödlichen Schlag erlitten, von dem sie sich noch viele Jahre lang nur schwer erholen kann.“

Die GSA, die für Bundesimmobilien zuständig ist, begann 2013 mit der Prüfung einer Verlagerung, nachdem Beamte gewarnt hatten, dass das Hoover-Gebäude in der Innenstadt von Washington nicht den Sicherheitsanforderungen entsprach und verfiel. Doch 2017 stoppte die Trump-Regierung das Ausschreibungsverfahren für ein neues FBI-Hauptquartier. Der Vorstoß wurde im Jahr 2021 auf Eis gelegt, als der diesjährige Sammelgesetzentwurf eine Umsiedlung vorsah und Mittel für die Bemühungen bereitstellte.

Ursprünglich gaben DC, Maryland und Virginia Gebote für neue Standorte ab, doch die Gesetzgeber von Maryland und Virginia schrieben im Sammelband, dass die Finanzierung nur für einen Campus in den Vororten gelten würde, und blockierten damit das Angebot des Distrikts.