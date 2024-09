Mary von Dänemark (52) beklom stijlvol de Fashion Olympics. Regelmatig laat de koningin zich inspireren door hun stijlvolle looks en opvallende stijlcombinaties. Mühelos combineert de koningin met zowel business-chique als glamoureuze looks – en met een kleinere uitstraling.

Op donderdag (26 september) de eerste dag van de onderzoeksconferentie in Kopenhagen. Mary zei dat ze gekleed was in een elegante grijze wollen jumpsuit van het luxe label MaxMara, gecombineerd met bijpassende pumps. Bijzonder: de felgroene Tasche von Nina Ricci, waarvan deze eerste verschijningen een geweldig cadeau lijken.

Queen Mary’s look voor fotoshoot

Maar niet alles is geliefd bij degenen die het hebben geplant. Hoe ziet de styling eruit: De jumpsuit produceert het natuurlijke moiré-effect – en de uitstraling van het prachtige monster op de foto’s is ook zichtbaar. En zorg voor de passie voor Mary’s outfit: De perfecte outfit voor de jumpsuits zorgt voor de afbeeldingen voor een prachtig effect. Als u weet wie 52 jaar oud is, hoeft u zich daar geen zorgen over te maken.

Het was een plezierige ervaring om naar Mary’s verbluffende ervaring te kijken tijdens het bekijken van de video.