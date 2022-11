Mary Peltola versucht, Sarah Palin einen Strich durch die Rechnung zu machen, während Alaska die Ergebnisse der Ranglistenwahl tabelliert

CNN

Alaskas Abgeordnete Mary Peltola, die Demokratin, die eine Sonderwahl gewann, die sie in diesem Sommer in den Kongress schickte, wird erneut den Versuch der ehemaligen Gouverneurin Sarah Palin für ein politisches Comeback vereiteln. CNN prognostizierte am Mittwoch, dass Peltola das Rennen um Alaskas Sitz im freien Haus nach der Ranglistenwahl des Staates gewinnen und Palin und den Republikaner Nick Begich III besiegen wird.

CNN prognostizierte auch, dass die republikanische Senatorin Lisa Murkowski die Wiederwahl gewinnen wird. Sie wird die Republikanerin Kelly Tshibaka und die Demokratin Patricia Chesbro besiegen. CNN hatte zuvor prognostiziert, dass ein Republikaner den Sitz halten würde.

Und der republikanische Gouverneur Mike Dunleavy wird die Wiederwahl gewinnen, prognostizierte CNN. Er besiegt den Demokraten Les Gara und den unabhängigen Bill Walker. Dunleavy gewann mehr als 50 % der Erstwahlstimmen, sodass eine tabellarische Rangfolge nicht erforderlich war.

In Alaska stimmten die Wähler im Jahr 2020 einer Umstellung auf ein Ranglisten-Wahlsystem zu. 2022 kommt es erstmals zum Einsatz.

Unter dem neuen System hält Alaska offene Vorwahlen ab, und die Wähler stimmen für einen Kandidaten einer beliebigen Partei ab, und die vier Erstplatzierten kommen weiter. Bei den allgemeinen Wahlen stufen die Wähler diese vier Kandidaten von ihrer ersten Wahl bis zu ihrer vierten Wahl ein.

Wenn kein Kandidat mehr als 50 % der Stimmen der ersten Wahl erreicht, tabelliert der Staat die Ergebnisse der Rangfolge, wobei der letzte Platz gestrichen und diese Stimmen auf die zweite Wahl der Wähler verschoben werden. Wenn es nach einer Tabellenrunde immer noch keinen Gewinner gibt, wird der Drittplatzierte fallen gelassen und es findet der gleiche Stimmenverschiebungsprozess statt.

SE Cup: Palin folgte dem Ruhm, aber die Alaskaner wurden ausgeschaltet (September 2022)

Peltola gewann erstmals den Sitz im Repräsentantenhaus, als sich bei den Sonderwahlen im August ein ähnliches Szenario abspielte, um die verbleibenden Monate der Amtszeit des verstorbenen Abgeordneten Don Young zu füllen, eines Republikaners, der im März starb, nachdem er Alaska 49 Jahre lang im Repräsentantenhaus vertreten hatte.

Peltola, die sich als Befürworterin des Abtreibungsrechts und Lachsfischerin ausgab, ging als Sieger aus den Sonderwahlen im August hervor, nachdem sie nur 40 % der Stimmen auf dem ersten Platz erhalten hatte. Diesmal hat sie einen größeren Anteil, während die Unterstützung von Palin und Begich geschrumpft ist.

Das Hausrennen hat die ungewöhnlichen Allianzen in der Politik Alaskas gezeigt. Obwohl Peltola Demokratin ist, steht sie auch Palin nahe – deren Amtszeit als Gouverneurin sich mit Peltolas Zeit als Abgeordnete des Bundesstaates Juneau überschnitt. Die beiden haben sich herzlich gelobt. Palin hat das Ranglisten-Wahlsystem kritisiert. Aber sie hat Peltola nie persönlich ins Visier genommen.

Die Republikaner im Rennen, Palin und Begich, forderten beide die Wähler auf, „die Roten einzustufen“ und die beiden GOP-Anwärter auf den ersten und zweiten Platz zu setzen.

Aber Peltola hatte nach ihrem Sonderwahlsieg schnell viele im Bundesstaat für sich gewonnen – zum Teil, weil sie tiefe Beziehungen zu einer Reihe von Republikanern hat.

Peltola sagte CNN in einem Interview, dass sie und Palin sich in Juneau verbunden hätten, weil sie neue Mütter seien, und dass Palins Familie Peltolas Familie ihr Hinterhoftrampolin gegeben habe, als Palin aus dem Büro des Gouverneurs zurückgetreten sei.

Auf einem Kandidatenforum der Alaska Federation of Natives im Oktober lobte Palin Peltola überschwänglich.

„Verdammt noch mal, ich habe nie etwas zu meckern. Ich wünschte nur, sie würde zur anderen Partei wechseln. Aber abgesehen davon, liebe sie“, sagte Palin über Peltola.

Peltolas Familie stand auch der Familie des verstorbenen Young nahe. Peltolas Vater und Young hätten vor Jahrzehnten zusammen in der Schule unterrichtet und seien auf der Jagd gewesen, sagte Peltola in einem Interview.

Im Rennen um Alaskas Senatssitz geriet Murkowski, eine gemäßigte Republikanerin, ins Visier des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, nachdem sie dafür gestimmt hatte, ihn während seines Amtsenthebungsverfahrens nach dem Angriff auf das US-Kapitol vom 6. Januar 2021 zu verurteilen. Murkowski hat während seiner Präsidentschaft auch bei einigen wichtigen Abstimmungen mit Trump gebrochen.

Trump unterstützte Tshibaka, und ein Kader ehemaliger Trump-Wahlkampfbeamter arbeitete an ihrer Kampagne. Sie wurde auch von der Alaska Republican Party unterstützt, die sich dafür entschied, den konservativeren Kandidaten in einem Staat zu unterstützen, den Trump 2020 mit 10 Prozentpunkten gewann.

Aber Murkowski hatte in einem Staat, in dem politische Bündnisse oft komplizierter sind, als es den Anschein hat, eine breite Koalition aufgebaut. Sie und Peltola hatten öffentlich erklärt, dass sie sich bei ihren Wahlen gegenseitig an erster Stelle setzen würden.

Chesbro, der Demokrat, gehörte zu den vier Kandidaten, die sich zu den allgemeinen Wahlen beworben hatten. Der Republikaner Buzz Kelley rückte ebenfalls vor, schied jedoch aus und forderte seine Anhänger auf, für Tshibaka zu stimmen.