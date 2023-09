Schwanger Georgia FualaauDie Familie macht Platz für ein neues Mitglied.

Zwei Tage nach der Ankündigung, dass sie und ihr Freund ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, Vili Fualaau Und Mary Kay Letourneau’s Tochter teilte mit, wie ihre Familie die Babynachrichten aufgenommen hat.

Vili, 40, und Schwester Audrey Fualaau„Die 26-Jährige war bei fast jedem Termin bei mir“, erzählte sie Menschen In einem am 11. September veröffentlichten Interview stellten sie fest, dass sie „äußerst“ unterstützend waren. „Sie waren einfach mein Fels in der Brandung.“

Obwohl Georgia zugab, dass ihr Vater – der bis zu ihrer Scheidung im Jahr 2019 mit ihrer verstorbenen Mutter verheiratet war – die Nachricht ernst nahm, ist er inzwischen Opa geworden: „Er war wirklich großartig.“

Die 24-Jährige nannte ihn ihren „Mann Nummer eins“ und fügte hinzu: „Ich weiß einfach, dass er der großartigste Großvater aller Zeiten sein wird.“

Tatsächlich Vili, der eine Tochter namens begrüßte Sophia letztes Jahr – ist bereit, seinen Neuzugang zu verwöhnen.