Die späten Heldentaten der Lionesses-Torhüterin Mary Earps sicherten ihrem Land den Sieg im Eröffnungsspiel der Frauen-Weltmeisterschaft.

England ging als klarer Favorit in sein erstes Spiel der Gruppe D gegen den Weltmeisterschaftsdebütanten Haiti, aber der Europameister hatte während der gesamten Partie Mühe, wirklich eine große Gefahr darzustellen.

3 Earps sorgte dafür, dass ihre Mannschaft alle drei Punkte sicherte Bildnachweis: GETTY

3 Die Torhüterin von Man United machte sich groß, als sie gegen Haiti parierte Bildnachweis: Twitter:@itvfootball

Georgia Stanway erzielte in der ersten Halbzeit Englands erstes Tor der Saison, indem sie einen erneut geschossenen Elfmeter verwandelte, nachdem ihr erster Versuch von der haitianischen Torhüterin pariert worden war.

Trotz elf Torschüssen und 75 Prozent Ballbesitz hielt Haiti die Frontlinie der Lionesses jedoch ruhig, während die Karibikmannschaft selbst große Chancen hatte.

Und als das Spiel in die Endphase ging, trat Englands Torhüterin und FIFA-Torhüterin des Jahres Earps an, um die weiße Weste ihrer Mannschaft intakt zu halten und einen wichtigen Auftaktsieg zu sichern.

Roseline Eloissaint stürmte an Millie Bright und Lucy Bronze vorbei und schien auf den Ausgleich vorbereitet zu sein, doch der ausgestreckte Fuß des Torhüters von Manchester United scheiterte an ihr.

„Das war so gut wie ein Tor“, sagte Lianne Sanderson, ehemaliger Star der Lionesses und talkSPORT-Kommentatorin des Spiels, live aus Brisbane.

„Ich habe darauf gewartet, dass sich das Netz bewegt, ich hatte meinen Kopf in meinen Händen und Mary Earps trat einfach vor und ich dachte mir: ‚Was hätte ich in dieser Situation getan?‘, aus der Perspektive eines Mittelstürmers hätte ich alles getan, was Eloissaint getan hat.“

„Mary Earps hat eine fantastische Parade hingelegt, absolut brillant.“

Trotz der Heldentaten von Earps bemerkte Sanderson auch die Reaktion der englischen Trainerin Sarina Wiegman, die gedämpft jubelte, als der Schlusspfiff ertönte und England seinen knappen Vorsprung erkannte.

3 Earps sorgte dafür, dass am Ende alles nur ein Lächeln war Bildnachweis: getty

„Wir können Sarina Wiegman in der Vision sehen, sie sieht ziemlich geschockt aus, würde ich sagen“, fügte Sanderson hinzu.

„Sie sieht ziemlich ruhig aus, wie sie es immer tut, aber sie sieht ziemlich geschockt aus, wahrscheinlich überrascht, dass dieses Spiel nicht annähernd so angenehm ist, wie sie es sich gewünscht hätte.“

Auch Torschütze Stanway erkannte nach dem Spiel die Wichtigkeit der Parade von Earps an.

„Ich denke, so ein Top-Torwart und solche Paraden halten uns im Turnier“, sagte sie. „Das Wichtigste ist, dass wir drei Punkte geholt haben, also ein guter Start.“

