Marvels Groot wächst in den Guardians of the Galaxy-Filmen vom Baby zum Teenager heran, und diese neue Actionfigur lässt ihn direkt vor Ihren Augen heranwachsen.

Der neue Groove ‚N Grow Groot, der am Donnerstag im Rahmen der San Diego Comic-Con Premiere feiert, zeigt eine 13,5-Zoll-Darstellung der Figur, die auf Knopfdruck bis zu 18 Zoll groß werden kann.

Basierend darauf, wie die Figur in der Disney Plus-Serie „I Am Groot“ erscheint, verfügt dieser Groot über einen Wackelkopf und bewegliche Arme. Wenn Groot Musik hört oder spricht, reagiert er ebenfalls mit den Worten: „Ich bin Groot!“ oder tanzen.

Der Groove ‚N Grow Groot kommt diesen Sommer zum Verkauf 85 $ bei Amazon und andere Geschäfte (ungefähr umgerechnet 65 £ und 125 AU$).