Rachel Brosnahan plaagt het laatste seizoen van mevrouw Maisel tijdens de Emmy’s van 2022

Ze is klaar voor die zwaailichten.

Prime Video heeft de teaser vrijgegeven voor het vijfde en laatste seizoen van De geweldige mevrouw Maisel op 2 maart zullen bevestigende fans te zien krijgen Rachel Brosnahan’s titulair personage keert op 14 april terug op het podium.

Naast het onthullen van de premièredatum van het laatste seizoen, houdt de teaser het kort. Het toont Midge die poseert voor camera’s op de rode loper, wat misschien suggereert dat haar langverwachte doorbraak er eindelijk zou kunnen zijn. Haar reis naar het stand-up-sterrendom was echter niet gemakkelijk.

“Nadat ze bruggen had verbrand en van de tour was afgesneden, hield Midge Maisel vol tot seizoen vier en bouwde ze haar carrière en reputatie weer op”, aldus de streamer in de samenvatting. “De laatste momenten van het seizoen bereikten hun hoogtepunt met Midge die Carnegie Hall als nieuw leven ingeblazen verliet en klaar was om elke sneeuwstorm te doorstaan. Na een openbaring voor De Gordon Ford-show’s besneeuwde reclamebord, is Midge klaar om ‘vooruit te gaan’ en te vechten voor haar klim naar het sterrendom – uitgerust met haar snelle humor en scherpe tong, en niets anders te verliezen.

Hoewel Amazon ook opmerkte: “Midge bevindt zich dichter dan ooit bij het succes waar ze van droomde, alleen om te ontdekken dat dichterbij dan ooit nog zo ver weg is.”