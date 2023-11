Marvel-Stunt-Darsteller war 41 – The Hollywood Reporter

Taraja Ramsess, eine Stunt-Darstellerin und Bühnenbildnerin mit Credits unter anderem Fast & Furious, Rächer Und Schwarzer Panther Filme, starb an Halloween bei einem Autounfall in Atlanta, bei dem auch drei seiner Kinder ums Leben kamen. Er war 41.

Ramsess starb kurz vor Mitternacht, nachdem das Fahrzeug, in dem er und seine Kinder unterwegs waren, einen Sattelschlepper traf, der auf der linken Spur einer Ausfahrt der Interstate 20 liegengeblieben war, berichtete der Sender WSB-TV aus Atlanta.

Seine Mutter Akili Ramsess, Geschäftsführerin der National Press Photographers Association, gab am Donnerstag in einem Instagram-Post seinen Tod und den seiner Töchter Sundari (13) und Fujibo (8 Wochen) bekannt. Am Samstag schrieb sie, dass sein ebenfalls verletzter Sohn Kisasi (10) nach lebenserhaltenden Maßnahmen gestorben sei.

Eine weitere Tochter, Shazia, 3, überlebte den Absturz, ebenso wie eine nicht identifizierte 15-jährige Frau.

Regisseurin Ava DuVernay, die mit Ramsess bei ihrer Vertriebsfirma ARRAY zusammenarbeitete, beschrieb ihn auf Instagram als „königlich“. „Das ist das Wort, das mir in den Sinn kommt, wenn ich an ihn denke“, schrieb sie. „Er ging wie ein König. Und für mich hat er sich immer wie einer verhalten.“

Ramsess begann als Bühnenbildner und arbeitete an Filmen wie Fälligkeitsdatum (2010), Schnelle Fünf (2011), Gesetzlos (2011), The Hunger Games: Catching Fire (2013) und Wütend 7 (2015) sowie Fernsehsendungen einschließlich Die Vampirtagebücher, Die wandelnden Toten Und Konstantin.

Er begann vor etwa einem Jahrzehnt mit der Stuntarbeit, unter anderem mit Credits Schwarzer Panther (2018), Avengers: Infinity War (2018), Was Männer wollen (2019), Avengers: Endgame (2019), Das Selbstmordkommando (2021), Schwarzer Adam (2022) und Sie haben Tyrone geklont (2023).

Um der Familie bei den Ausgaben zu helfen, wurde eine GoFundMe-Seite eingerichtet.