Erst vor wenigen Tagen haben Marvel Studios das erste Filmmaterial seiner kommenden Serie veröffentlicht Echo. Ursprünglich war es für 2023 gedacht, bevor es aus Platzgründen auf 2024 verschoben wurde. Die Falkenauge ausgründen sieht, wie Maya Lopez (Alaqua Cox) nach Hause zurückkehrt, nachdem sie gerade gewaltsam ihren Rücktritt eingereicht hat Kingpins Vollstrecker und Ersatztochter. Im Vergleich zu anderen aktuellen MCU-Shows ist vieles davon Echo fühlt sich spürbar anders an und Marvel wird es anders behandeln als seine anderen Shows – nämlich in Bezug auf das Banner, das es weht.

Beginnen mit Echo, Wunder wird für einige seiner TV-Shows ein neues „Marvel Spotlight“ haben. Laut Streaming-Chef Brad Winderbaum werden die Spotlight-Shows „bodenständigere, charakterbasiertere Geschichten auf die Leinwand bringen, und zwar im Fall von Echo, wobei der Schwerpunkt auf Einsätzen auf Straßenebene statt auf einer größeren MCU-Kontinuität liegt.“ Der Titel stammt aus der gleichnamigen Anthologie-Comicserie, die von 1971 bis 1981 lief und als Ausgangspunkt für Charaktere wie Johnny Blazes Ghost Rider diente. Spinnen-frauRoter Wolf und Werwolf bei Nacht. Für diejenigen, die von den Multiversum-Spielereien und großen kosmischen Bedrohungen am Horizont überwältigt sind (oder sich einfach nicht darum kümmern können), scheint Marvel Sie klar und deutlich gehört zu haben: Winderbaum versicherte, dass das Publikum „nichts anderes gesehen haben muss“. Marvel-Serie, um zu verstehen, was in Mayas Geschichte passiert.“

Die spezifische Erwähnung von „Einsätzen auf Straßenebene“ und „bodenständigen, charakterbasierten Geschichten“ wird wahrscheinlich viele dazu bringen, sich zu fragen, welche anderen Shows möglicherweise unter dem Spotlight-Banner laufen. Seit Echo ist insbesondere Marvels erste TV-MA-Show und der Trailer zeigt, wie jemandem explizit in den Kopf geschossen wird. Dies könnte auch eine Möglichkeit für Shows wie die Retooled sein Daredevil: Wiedergeboren und eine Hypothese Punisher-Serie (ganz zu schweigen von anderen Charakteren wie Ghost Rider oder Jessica Jones), um das ausgereifte Gefühl ihrer ursprünglichen Iterationen beizubehalten, während sie weiterhin im MCU-Framework existieren.

Echo wird am 10. Januar 2024 auf Disney+ und Hulu Premiere haben.

