Het Marvel-universum is nu fase vijf ingegaan, de tweede aflevering in wat Marvel de ‘Multiverse Saga’ noemt.

Met langverwachte vervolgfilms zoals The Marvels, nieuwe bioscoopdebuten zoals Blade en de terugkeer van Netflix-favoriet Daredevil, heeft Phase Five veel te bieden in de wereld van superhelden. Als je wilt zien hoe de volgorde van films en shows zich ontwikkelt, lees dan verder.

Je kunt ook bekijken hoe je de Marvel-films en -shows in volgorde kunt bekijken, en waarom Marvel’s Phase 4-verhaal eronder leed, ondanks het bereiken van zijn doel.

Ant-Man en de Wasp: Quantumania

Disney

Nu in de bioscopen

Hoofdrollen: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton, Jonathan Majors

De derde Ant-Man-film volgt opnieuw Scott Lang, die zich aanpast aan zijn leven na Thanos en een relatie opbouwt met zijn dochter Cassie. Hij en zijn familie staan ​​echter tot over hun oren in het nauw als ze het Quantum Realm binnen worden gesleurd en oog in oog komen te staan ​​met Kang the Conqueror, de volgende grote slechterik van de MCU.

Wat als…? Seizoen 2

Disney

Hoofdrol: TBC

De animatieserie What If…? is terug voor een tweede seizoen, met meer alternatieve verhaallijnen van personages uit het Marvel-universum zoals verteld door The Watcher. In deze serie zullen we verhalen hebben over Steve Rogers als de Winter Soldier, Iron Man en Gamora die samenwerken en meer.

Geheime invasie

Disney

Hoofdrollen: Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Emilia Clarke

Nick Fury is terug en krijgt gezelschap van Ben Mendelsohn’s Skrull Talos van Captain Marvel. Deze nieuwe Disney+-serie verkent een van de iconische bogen van de strips: de Skrull-geheime invasie van de aarde, toen vormveranderaars heimelijk talloze politieke figuren (en superhelden) over de hele planeet vervingen in een poging om het over te nemen.

Voogden van de Galaxy Vol. 3

Disney

Hoofdrollen: Christ Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Chukwudi Iwuji

James Gunn is terug in de Marvel-groep voor zijn derde Guardians-film, lang uitgesteld dankzij het ontslag van Disney en het opnieuw aannemen van hem. Vol. 3 volgt direct op de Guardians Holiday Special en zal het laatste optreden zijn voor de bende terwijl ze het opnemen tegen High Evolutionary.

Echo

Disney

Hoofdrollen: Alaqua Cox, Devery Jacobs, Zahn McClarnon, Charlie Cox, Vincent D’Onofrio

Echo is een personage dat werd geïntroduceerd in Hawkeye en ze krijgt haar eigen spin-off. Ze krijgt gezelschap van Matt Murdock en haar zogenaamde oom, Wilson Fisk. Maya Lopez is de eerste Indiaanse held in de MCU en een van de weinige dove personages in de franchise.

Loki seizoen 2

Disney

Hoofdrollen: Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino, Ke Huy Quan, Gugu Mbatha-Raw

Loki was de eerste Disney+ serie die een bevestigd tweede seizoen kreeg. De Trickster-god keert terug naar de TVA, waar de tijdlijnen ondersteboven worden gegooid nadat Sylvie He Who Remains heeft vermoord en Kang op het multiversum heeft losgelaten.

De wonderen

Disney

Hoofdrollen: Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris, Zawe Ashton

Het tweede optreden van Captain Marvel wordt geregisseerd door Nia DaCosta – de maker achter de Candyman-reboot in 2021. Brie Larson keert natuurlijk weer terug in de hoofdrol, maar ze krijgt gezelschap van de nieuwe mevrouw Marvel, Iman Vellani en Monica Rambeau van Teyonah Parris na haar optreden in WandaVision. De film volgt het trio terwijl ze steeds van plaats wisselen. Ze moeten samenwerken om erachter te komen waarom.

De film zou oorspronkelijk in juli uitkomen, maar is uitgesteld tot november.

Ijzeren hart

Disney

Met: Dominique Thorne

Ironheart volgt Riri Williams, een geniale jonge uitvinder die haar eigen harnassen maakt, net als die gedragen in de Iron Man-films. We hebben Riri al ontmoet in Black Panther: Wakanda Forever, dus deze serie kan ons meer een idee geven over hoe ze haar technologie creëert en hoe haar nieuwe contacten in Wakanda haar helpen op haar superheldenreis met Tony Stark buiten beeld.

Agatha: Verbond van Chaos

Disney

Met: Kathryn Hahn

Het personage in de MCU met het beste themalied ooit krijgt haar eigen serie. Agatha Harkness werd voor het eerst geïntroduceerd in WandaVision en heeft een rijke geschiedenis om als heks te ontdekken – iets dat ongetwijfeld in dit nieuwe origineel zal worden beschreven.

Daredevil: opnieuw geboren

Disney

Hoofdrollen: Charlie Cox, Vincent D’Onofrio

De Netflix Marvel-serie Daredevil krijgt een reboot, met Matt Murdock/Daredevil en Wilson Fisk/Kingpin terug in respectievelijk de rol van held en schurk. In de strips is de Born Again-boog een van de laagste delen van Matts leven, waar Fisk zijn ware identiteit ontdekt en deze massaal uitbuit.

Captain America: nieuwe wereldorde

Disney

Met: Anthony Mackie

Captain America krijgt een vierde deel, waarbij Anthony Mackie opnieuw het schild op zich neemt na zijn optreden in The Falcon and the Winter Soldier. De ondertitel in deze film is interessant, aangezien deze organisatie wordt geleid door niemand minder dan de Red Skull in de strips. Kunnen we de terugkeer zien van een andere iconische schurk?

Blikseminslagen

Disney

Hoofdrollen: Florence Pugh, Sebastian Stan, Julia Louis-Dreyfus, Hannah John-Kamen, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko

Marvel heeft langzaamaan de zaden geplant voor een Thunderbolts-film, met de introductie van antagonisten zoals Valentina Allegra de Fontaine en de Amerikaanse agent John Walker. In de strips zijn de Thunderbolts een groep hervormde schurken en antihelden die samenwerken aan verschillende missies – vergelijkbaar met DC’s Suicide Squad.

Blad

Disney

Hoofdrollen: Mahershala Ali, Kit Harington

Het is jaren geleden dat Wesley Snipes de katana neerlegde, en nu is Mahershala Ali terug voor zijn tweede Marvel-rol (hij was in Luke Cage op Netflix, weet je nog?) om de Daywalker te spelen. De half-vampier vampierjager komt naar het grote scherm, en hij zal vergezeld worden door Dane Whitman/Black Knight (Kit Harington) van Eternals.

Deze film is vertraagd ten opzichte van het oorspronkelijke slot van november 2023.

Welke andere Marvel-projecten zijn in de maak?

Marvel heeft een paar verschillende shows en films aangekondigd waarvan we weten dat ze onderweg zijn, maar we hebben geen bevestiging dat ze in fase vijf zullen komen. Zij zijn:

Spider-Man: Eerstejaarsjaar – Disney+ releasedatum: 2024 (maand TBC)

– Disney+ releasedatum: 2024 (maand TBC) Marvel-zombies – Disney+ releasedatum: TBC

– Disney+ releasedatum: TBC Pantseroorlogen – Bioscoopreleasedatum: TBC

– Bioscoopreleasedatum: TBC Untitled Spider-Man trilogie – Datums bioscooprelease: TBC

– Datums bioscooprelease: TBC Naamloze Wakanda Disney+ serie – Disney+ releasedatum: TBC

– Disney+ releasedatum: TBC Untitled vervolg op Shang-Chi : Bioscoopreleasedatum: nader te bepalen

: Bioscoopreleasedatum: nader te bepalen Untitled Wonder Man Disney+ serie – Disney+ releasedatum: TBC

Ondertussen zijn voor de volgende films bevestigd Fase zes: