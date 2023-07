Vor der Veröffentlichung der sechsten und letzten Folge von Geheime Invasion Auf Disney Plus bringt Marvel die ersten drei Episoden der Serie nach Hulu. Die Episoden, in denen Samuel L. Jackson als Nick Fury die Hauptrolle spielt, während er versucht, eine Invasion der Erde durch eine Fraktion formwandelnder Skrulls abzuwehren, können jetzt bis zum 17. August auf Disneys anderem US-Streamingdienst gestreamt werden. Alle Zuschauer, die die letzten drei Folgen sehen möchten, müssen sie auf Disney Plus sehen, wo die letzte Folge der Staffel am 26. Juli veröffentlicht wird.

Cross-Promotion Geheime Invasion auf Hulu (das sich neben NBCUniversal von Comcast mehrheitlich im Besitz von Disney befindet) ist auch im Zusammenhang mit Disneys Plänen, die Streaming-Dienste später in diesem Jahr näher zusammenzuführen, interessant. In einem Ergebnisbericht vom Mai kündigte CEO Bob Iger Pläne für ein „One-App-Erlebnis“ an, bei dem die Hulu-Bibliothek in Disney Plus angeboten wird. Obwohl Hulu weiterhin als eigenständige Option angeboten wird, dürfte dieser Schritt die Grenze zwischen den Streaming-Diensten verwischen.

In der Zwischenzeit äußerte Iger auch offen seinen Wunsch, dass das Unternehmen weniger für die Produktion von Marvel- (und Star Wars-)Inhalten ausgeben solle, nachdem Iger sagte, dass ein Zustrom von Marvel-TV-Sendungen „den Fokus und die Aufmerksamkeit“ seiner Filme „verwässert“. „Sie ziehen sich nicht nur zurück, um sich zu konzentrieren, sondern es war auch Teil unserer Kostendämpfungsinitiative“, sagte Iger in einem Interview mit CNBC. „Wir geben weniger für das aus, was wir herstellen, und machen weniger.“ Aber unabhängig von Igers Ambitionen wird Disney jetzt, da sowohl die Autorengewerkschaft WGA als auch die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA streiken, kaum eine andere Wahl haben, als weniger zu produzieren, bis eine Einigung erzielt wird.

Geheime Invasion wird bis zum 17. August auf Hulu verfügbar sein, etwa einen Monat bevor die diesjährigen Emmy Awards am 18. September stattfinden (obwohl sie aufgrund der Streiks möglicherweise verschoben werden). Die Marvel-Serie erschien zu spät, um für die diesjährigen Awards nominiert zu werden, obwohl Kritiker darauf hinwiesen, dass sie offenbar mit Blick auf Auszeichnungen produziert wurde. In seiner Rezension MSNBC habe das bemerkt Geheime Invasionen Die Besetzung besteht aus vielen Preisträgern (Samuel L. Jackson, Olivia Colman, Ben Mendelsohn und Julia-Louis Dreyfuss), bezeichnete die Show jedoch als einen „groben Emmy-Köderversuch“, der „viel zu sehr darauf ausgerichtet ist, die Kriterien der Preisträger zu erfüllen, und sich nicht genug auf die eigentliche Geschichte konzentriert.“