Marty Walsh ist noch nicht weg. Das ist vielen Demokraten neu

Es gibt einen konzertierten Vorstoß, um Präsident Joe Biden dazu zu bringen, Julie Su, die Nummer 2 von DOL, aufzustocken, sowohl wegen ihrer Vertrautheit mit der Agentur und der Arbeitspolitik – als auch um das Kabinett, das derzeit keinen asiatisch-amerikanischen Pazifik hat, weiter zu diversifizieren Inselbewohnerin auf Sekretärsebene.

Sie erhielt am Donnerstag eine weitere wichtige Bestätigung vom Congressional Black Caucus, einem weiteren Träger ihrer Unterstützung unter einflussreichen Demokraten, die das Ohr des Präsidenten haben. (Natürlich hat Su nicht öffentlich gesagt, ob sie den Job haben möchte.)

Emeritierte Sprecherin Nancy Pelosi versucht, Unterstützung für den ehemaligen Abgeordneten Sean Patrick Maloney zu gewinnen, der die Wiederwahl verlor, als er den Wahlkampfarm der Hausdemokraten leitete, bei dem die Mehrheit in der Zwischenwahl an die Republikaner überging.

Und auch Weitschüsse wie der Ex-Bürgermeister von New York, Bill de Blasio, versuchen angeblich, in die Mischung zu kommen.

Walshs Schweigen in dieser Angelegenheit hat in einigen Kreisen für Verlegenheit gesorgt, insbesondere in Massachusetts, wo er Bürgermeister von Boston war, bevor Biden ihn zum Leiter des Arbeitsministeriums ernannte.

State Lt. Gov. Kim Driscoll veröffentlichte – und wurde dann schnell gelöscht – eine Glückwunschbotschaft über Walshs Rückkehr zur organisierten Arbeit, und State Rep. Smitty Pignatelli war ebenfalls unter denen, die eine Verabschiedung veröffentlichten.

„Herzlichen Glückwunsch an meinen langjährigen Freund@marty_walsh. Ein großer Verlust für die@POTUSaber ein großer Bonus für die@NHLEr führt mit Herz und gesundem Menschenverstand“, Pignatelli getwittert Donnerstag.

Das Weiße Haus und das Arbeitsministerium haben beide darauf bestanden, dass es derzeit keine freien Stellen gibt, obwohl dies wenig dazu beigetragen hat, die Dinge einzudämmen. Ein DOL-Sprecher lehnte eine Stellungnahme am Freitag ab.

In der Zwischenzeit tritt Walsh weiterhin in seiner Eigenschaft als Labour-Sekretär in der Öffentlichkeit auf.

Am Montag leitete er eine Veranstaltung zum Gedenken an den 30. Jahrestag der Verabschiedung des Family Medical Leave Act. Einen Tag später – als die NHLPA-Entwicklung bekannt wurde – beauftragte das Weiße Haus Walsh, der designierte Überlebende zu sein, wenn der größte Teil der Bundeshierarchie während der Teilnahme an Bidens Rede zur Lage der Nation ausgelöscht wurde, ein Zufall, der ebenfalls Intrigen hervorrief.

Aber er machte sich am Donnerstag im Namen der Regierung auf den Weg und reiste nach Tulsa, Oklahoma, um Bidens Botschaft zu verstärken und Unternehmen in Schwarzbesitz und Initiativen für wirtschaftliche Gerechtigkeit zu fördern.

Während eines Besuchs in der Black Wall Street, dem afroamerikanischen Finanzviertel, das 1921 von einem weißen Mob zerstört wurde, sagte Walsh: „Der Präsident sprach neulich Abend in seiner State of the Union darüber, ganz Amerika aufzurichten und voranzukommen, und das gehört dazu warum ich heute hier bin.“

Es war alles wie immer.