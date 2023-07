Martina Voss-Tecklenburg fühlt sich in ihrer Rolle als Bundestrainerin sehr wohl. Dennoch sind die Erwartungen an sie viel höher als bei früheren Weltmeisterschaften. Das abgelegene Viertel ist ein Risiko. Von Frank Hellman, Wyong

Es gibt wohl keinen Schrebergarten in Straelen, der so gut geschützt ist wie dieser Übungsplatz. Schwarze Sichtschutzwände und aufmerksame Sicherheitskräfte draußen, ein weiterer weißer Zaun drinnen, der auch irgendwo im australischen Outback rund um eine Koppel stehen könnte: Das ist der Bereich, in dem Martina Voss-Tecklenburg bewegt sich heutzutage mit einer Pfeife. Das für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland reservierte Gebiet hinter Tuggerah Lake an der Central Coast ist so abgelegen, dass der Weltverband FIFA nicht einmal Werbeplakate angebracht hat. Deshalb wirkt die Anlage ein wenig wie ein verlorener Dorfsportplatz.

Erst dort, wo die Bundestrainerin mit ihrem großen Helferteam und den 24 Spielern trainiert, ist der Rasen richtig grün. Die restlichen Bereiche sind eher ungepflegt. Aber sie und ihr Co-Trainer Britta Carlson waren zweimal da um alles aus der Nähe zu begutachten. Am Ende fiel die Entscheidung, in die kleine Stadt Wyong zu gehen, die „weit abseits der ausgetretenen Pfade“ liegt, wie Mittelfeldspielerin Lina Magull es ausdrückte. Abwechslung in den Wintermonaten? keiner. Das Zentrum von Sydney ist mit dem Zug fast zwei Stunden und mit dem Auto eineinhalb Stunden entfernt.

Deshalb ist die Delegation dagegen, eine Woche vor dem Eröffnungsspiel Marokko (Montag 10.30 Uhr MESZ/ZDF) ging zur Walbeobachtung und erlebte in der Bucht von Sydney ein „einmaliges“ Erlebnis, wie Verteidigerin Sophia Kleinherne sagte, weil vor ihren Augen tatsächlich Wale aus dem Wasser sprangen. Schließlich fuhren einige mit dem Bus nach Wyee Point, einem Wohngebiet, in dem sich in der Abenddämmerung Kängurus tummeln. Der Bundestrainer weiß, dass dieses Viertel, das vor allem für ältere Golfer gebaut wurde, ein schmaler Grat ist. Ihr Argument: „Wir haben die Spieler vorher gefragt. Die erste Antwort, was ihnen wichtig ist, kommt immer: ein kurzer Spaziergang zum Trainingsgelände. Das hat absolute Priorität!“

Nur: Sollte die Mission zum dritten Stern frühzeitig scheitern, werden viele sagen, dass die Frauen in Australien den gleichen Fehler begangen haben wie die Männer in Katar, sich so weit weg vom wirklichen Leben einzuquartieren. Die Weltmeisterschaft auf dem fünften Kontinent stellt an alle 32 Teams hohe logistische und klimatische Anforderungen. Deutschland greift gegen die Nordafrikaner erst dann in das Turnier ein, wenn bereits alle Favoriten gespielt haben. Doch das fast ausverkaufte Stadion in Melbourne zeigt, wie sehr der zweimalige Weltmeister geschätzt wird.

Weltmeistertitel Nummer drei für Deutschland ehrgeiziges Ziel



vossTecklenburg weiß, dass der dritte Weltmeistertitel nach 2003 und 2007 angesichts der wachsenden Konkurrenz ein sehr ehrgeiziges Ziel ist. Die Spiele sind viel körperlicher geworden. Hinzu kommt der tückische Spielplan. Ein Achtelfinale gegen Brasilien oder Frankreich kann leicht verloren gehen, ohne dass man allzu viel falsch macht. In der Vorrunde warten noch Kolumbien (30. Juli) und Südkorea (3. August) – beide Gegner sind höher eingestuft als Marokko. Eigentlich wäre der Gruppensieg ein Muss, doch die Freundschaftsspiele gegen Vietnam (2:1) und Sambia (2:3) zeigten, dass in diesem Jahr vieles nicht rund läuft. Nur ganz leise wehrt sich der Trainer gegen die hohen Erwartungen. Schließlich ist sie selbst äußerst ehrgeizig – und dennoch „entspannter als zuvor“, wie Co-Trainer Carlson verrät, der dem Bundestrainer fast immer zur Seite steht. Die beiden sind Freunde und koordinieren alles, wobei der Chef derjenige ist, der die Betreuermannschaft mit einem quergeschossenen Ball in Angst und Schrecken versetzt. In diesem Job muss man Spaß haben.

Nachdem das Experiment mit Steffi Jones kläglich gescheitert war und Horst Hrubesch eine Übergangsphase geschafft hatte, holte der Deutsche Fußball-Bund im Herbst 2018 seine Bundestrainerin, die nun bis 2025 gebunden war. Sie hat zwar noch keine Erfolgsbilanz wie Gero Bisanz (drei Titel), Tina Theune oder Silvia Neid (je vier Titel), gilt aber längst als perfekte Lösung für einen krisengeschüttelten Verein. Sie hatte großen Anteil daran, dass der DFBFrauen Durch ihre authentischen Auftritte als Vize-Europameister gelten sie als Aushängeschilder mit positiver Ausstrahlung. Es vermittelt Fachkompetenz und Führungsstärke. Und niemand kann sich einen besseren Moderator für die gesellschaftlichen Statements vorstellen.

Voss-Teclenburg fordert selbst keine gleiche Bezahlung



Auch der 55-Jährige will nicht vor den Kopf gestoßen werden: Bundeskanzler Olaf Scholz fordert gerne gleiche Bezahlung der Prämien – der Bundestrainer folgt nicht. „Wir wissen, woher wir kommen.“ Sie selbst kommt aus Duisburg, mitten im rauen Ruhrgebiet. „Meinen Eltern war es wichtig, dass wir ‚Danke‘ und ‚Bitte‘ sagen. Sie haben fünf Kinder unter schwierigen Bedingungen großgezogen.“ Der Vater arbeitete im Wechseldienst bei Thyssen, die Mutter putzte neben ihrer Erziehung im Kindergarten. Die Mutter wollte zunächst nicht, dass ihre Tochter Fußball spielt, also versuchte sie es zunächst mit Handball, Leichtathletik und Tischtennis. Erst mit 15 Jahren konnte sie in einem Verein Fußball spielen.

Anschließend bestritt sie 125 Länderspiele, wurde zweimal Deutschlands Fußballerin des Jahres (1996 und 2000), viermal Europameisterin (1989, 1991, 1995 und 1997) – aber nie Weltmeisterin. Danach lernte sie den Trainerberuf von der Pike auf. Nach Stationen als Sportlehrer für die Region Niederrhein, bei den Bundesligisten FCR 2001 Duisburg und FF USV Jena sowie als Nationaltrainer für die Schweiz war der Karrierewechsel zum DFB ein logischer Schritt. Sie möchte mit der deutschen Nationalmannschaft etwas weiterentwickeln, natürlich Titel gewinnen – und für bestimmte Werte stehen.

Ihr Privatleben ist geprägt von großen Brüchen, die eine erstaunliche Wandlungsfähigkeit verdeutlichen, über die sie in der NDR-Serie „Sportclub Story“ offen sprach. Über ihre Jahre als alleinerziehende Mutter, nachdem sie ungeplant schwanger wurde. Über den Spagat zwischen Berufsleben und Leistungssport. „Es gab Momente, in denen es grenzwertig war, in denen ich hilflos war. Ohne die Hilfe meiner Schwester und meiner Familie hätte ich es nicht geschafft und musste mich gegen den Fußball entscheiden.“ Vor den Olympischen Spielen 2000 wurde sie aus der DFB-Auswahl geworfen, weil Trainer Theune den öffentlichen Streit mit ihrer damaligen Partnerin Inka Grings von der Nationalmannschaft fernhalten wollte.

Vor einem Monat erneuerte sie ihr Gelübde



Voss-Tecklenburg hat heute mit allen ihren Frieden gemacht. Mit ihrem Ex-Freund und Ex-Trainer vom KBC Duisburg, Jürgen Krust, oder mit Grings, der die Schweizer Nationalmannschaft an der WM betreut. Wollte der Bundestrainer zeigen, dass die Welt bunter ist, als viele denken? „Ich bin einfach ein sehr offener Mensch, der größtenteils zu dem steht, was er in seinem Leben tut.“ Trotz aller Kontroversen möchte sie diesen Menschen weiterhin mit Respekt in die Augen blicken. Schließlich übernahmen sie Verantwortung: „Jürgen und ich für ein Kind, Inka und ich für andere Dinge und Hermann für eine Firma.“ Damit meint sie ihren Ehemann Hermann Tecklenburg: Den Auftragnehmer lernte sie kennen, als sie sich 2003 mit einem Eigentor im Pokalfinale des FCR 2001 Duisburg von der aktiven Bühne verabschiedete. Ihre Rede beim Bankett war so mitreißend, dass er ihr anschließend mit einem Stift „Ich werde dich heiraten“ auf den Oberarm schrieb, wie die Bundestrainerin selbst in der TV-Show „Inas Nacht“ sagte. Die große Liebe hält bis heute – vor einem Monat erneuerten beide ihr Eheversprechen.

Aber was jetzt zählt, ist dieses Turnier, ihr drittes als Trainerin. Ihre Augen leuchteten, als sie bei der Weltmeisterschaft 2015 zum ersten Mal mit der Schweiz diese Bühne betrat. Auf Kunstrasen in Kanada reichte trotz zweier Niederlagen ein einziger Sieg gegen Ecuador, um sich das Ticket für das Achtelfinale zu sichern. Zum Dank wartete der Gastgeber auf den Gruppendritten. Riesige Kulisse in Vancouver, tolle Atmosphäre. Und ein respektvoller Abschied. Niemand war sauer. Als sie vor der WM 2019 in Frankreich gerade die deutsche Nationalmannschaft übernommen hatte, riefen ihre besten Spielerinnen – Alexandra Popp, Dzsenifer Marozsan und Melanie Leupolz – in einem Werbespot: „Wir spielen für eine Nation, die unsere Namen nicht kennt.“ Das Aus im Viertelfinale gegen Schweden war dennoch vermeidbar. Voss-Tecklenburg hat Fehler eingestanden – und bei der EM in England fast alles besser gemacht. Schon früh hat sie sich auf einen festen Rahmen und definierte Rollen festgelegt. Ausgeklügelte Spielpläne funktionierten wie selbsterfüllende Prophezeiungen.

Australien und Neuseeland USA, England, Deutschland: Das sind die Favoritinnen der Frauen-WM

Letzter deutscher Titel vor sieben Jahren



Doch den letzten Titel holte Neid 2016 mit Olympiagold in Rio de Janeiro für die DFB-Frauen. Lange Zeit redeten Neid und der heutige Bundestrainer nur über das Nötigste, aber auch das hat sich geändert. Als Leiterin des Trendscoutings für Frauenfußballerinnen erstellt die 59-Jährige eine umfassende Analyse, die laut Voss-Tecklenburg hilfreich sein wird. Anders als der überaus erfolgreiche, aber oft kompromisslose Erfolgstrainer arbeitet Voss-Tecklenburg mehr im Team, bindet mehr Follower ein – und stellt die Spieler immer wieder auf die Probe. Feedback ist ihr sehr wichtig. Sie ist niemand, der seinen Kopf gegen die Wand schlagen will. Beim erneuten Aufeinandertreffen der Weltmeisterinnen von 2003 betonte Neid, dass die Bundestrainerin „die Dinge auf den Punkt bringt, dass sie sehr kommunikativ ist, dass sie ein Spiel gut lesen kann, dass sie in der Lage ist, mit einer Auswechslung ein Spiel zu verändern.“

Voss-Tecklenburg hat im Leben schon so viele Perspektiven eingenommen, dass sie Trends generell schnell einordnen kann: Sie hat eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht, ein Diplom als Sozialarbeiterin gemacht, als Chefredakteurin des Frauenfußballmagazins FF gearbeitet. Wenn sie als Expertin im ZDF die Champions League der Männer analysiert, wirkt sie fast zu sachlich, weil sie sich dann nur auf den Fußball konzentriert. Sie hat noch viel mehr zu sagen. Aus dem DFB-Präsidium kamen jüngst zwar einige (weibliche) Stimmen, doch es sollte darüber nachgedacht werden, ob Voss-Tecklenburg nicht die Heim-EM 2024 retten sollte. Verantwortlich für die Herren-Nationalmannschaft. Für sie sei es „überhaupt kein Thema“. Eigentlich sollte sie als Frau mit so vielen Facetten nichts ausschließen müssen, aber das scheint so weit weg wie Wyong von Straelen.