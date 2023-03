Martina Navratilova onthult dat ze ‘kankervrij’ is nadat ze vreesde dat ze ‘de volgende kerst misschien niet meer zal zien’ | Tennisnieuws

Tennisgrootheid Martina Navratilova zei dat ze bijna vier maanden kankervrij was nadat ze had aangekondigd dat ze keel- en borstkanker had.

De voormalige nummer 1 zal verdere preventieve bestraling ondergaan nadat de diagnose haar had doen vrezen dat ze “de volgende kerst misschien niet meer zal zien”.

De 66-jarige vertelde Piers Morgan op Talk TV in een interview dat dinsdag wordt uitgezonden: “Voor zover ze weten ben ik kankervrij.”

Sprekend over haar reactie op de diagnose, die ze in januari onthulde, werd ze geciteerd in The Sun: “Ik was drie dagen in totale paniek, denkend dat ik de volgende kerst misschien niet zal zien.

“De bucketlist kwam in me op van alle dingen die ik wilde doen.”

Afbeelding:

Navratilova onderging voor het eerst een behandeling voor borstkanker in een vroeg stadium in 2010





Mevrouw Navratilova, die 59 Grand Slam-titels in het enkelspel en dubbelspel won, ging naar de dokter nadat ze een vergrote lymfeklier in haar nek had opgemerkt. Tests bevestigden vervolgens dat het kanker was.

“Dit was de eerste week van december, (denk ik) ik zal deze kerst zien, maar misschien niet de volgende”, zei ze.

Maar doktoren konden haar vertellen dat de kanker “uiterst behandelbaar” was en dat ze “95%” kans had op volledig herstel.

Mevrouw Navratilova onderging in 2010 een behandeling voor borstkanker in een vroeg stadium.

Navratilova onthulde ook dat liedjes van Sir Elton John die door verpleegsters werden gespeeld terwijl ze chemotherapie kreeg, haar door de behandeling hielpen.

“Je kiest je muziek waar je naar wilt luisteren,” zei ze.

“Eén keer heb ik Elton John uitgekozen, en dan begint hij I’m Still Standing te zingen, dat hij tijdens een concert in Parijs tijdens de French Open in de jaren tachtig aan mij opdroeg.”