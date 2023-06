CNN

—



Hier ist ein Blick auf das Leben der Schwulenrechtsaktivistin und Tennislegende Martina Navratilova.

Geburtsdatum: 18. Oktober 1956

Geburtsort: Prag, Tschechoslowakei (heute Tschechische Republik)

Geburtsname: Martina Subertova

Vater: Miroslav Subert

Mutter: Jana Navratilova

Hochzeit: Julia Lemigova (15. Dezember 2014 – heute)

Ihre Eltern ließen sich scheiden, als sie jung war. Sie wuchs bei ihrem Stiefvater Mirek Navratil auf und nahm seinen Nachnamen an. Er war ihr erster Tennistrainer.

Sie spielt Tennis als Linkshänderin.

Sie hat 18 Grand-Slam-Einzeltitel, 31 Grand-Slam-Doppeltitel und 10 Grand-Slam-Mixed-Doppeltitel gewonnen.

Mit neun Siegen, davon sechs in Folge, hält sie den Rekord für die meisten Wimbledon-Meisterschaftssiege in der Open Era.

Sie war eine der ersten offen schwulen Sportlerinnen.

Sports Illustrated ernannte sie zu einer der „40 besten Sportlerinnen aller Zeiten“.

1972 – Gewinnt die tschechische Nationalmeisterschaft.

1975 – Im Alter von 18 Jahren reist Navratilova in die USA ab.

1978 – Gewinnt ihren ersten Einzeltitel in Wimbledon durch einen Sieg über Chris Evert. Das Duo trifft im Laufe von 16 Jahren in 80 Spielen aufeinander und pflegt noch immer eine enge Freundschaft.

1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 – Wird von der Women’s Tennis Association zur Spielerin des Jahres gekürt.

1981 – Wird ein eingebürgerter Staatsbürger der Vereinigten Staaten.

1983 – Gewinnt ihr erstes US Open.

1985 – Veröffentlichung ihrer Autobiografie „Martina“.

1986 – Kehrt zum ersten Mal in die Tschechoslowakei zurück, um für die Vereinigten Staaten an einem Tennisspiel in Prag teilzunehmen.

1991 – Ex-Freundin Judy Nelson reicht in Texas Klage ein, nachdem Navratilova sich weigert, eine von Nelson behauptete „Vereinbarung über das nichteheliche Zusammenleben“ einzuhalten, die sie beide 1986 unterzeichnet hatten. Später einigten sie sich außergerichtlich.

1992 – Bricht mit 158 ​​Titeln den Turniertitelrekord, mehr als jeder andere.

1994 – Zieht sich vom Einzelspiel zurück, nachdem er 167 Titel gewonnen hat.

2000 – Wird in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen.

2003 – Wird der älteste Spieler, der am Fed Cup teilnimmt.

2004 – Nimmt als ältester Tennisspieler an den Olympischen Sommerspielen in Athen teil.

2006 – Bei ihrem letzten Grand Slam tritt Navratilova bei den US Open im Mixed-Doppel-Meisterschaftsspiel an. Nach ihrem Sieg ist sie die älteste Spielerin, die jemals einen Grand-Slam-Titel gewonnen hat.

24. Februar 2010 – Bei ihr wurde ein nicht-invasiver Brustkrebs, ein duktales Carcinoma in situ (DCIS), diagnostiziert.

15. März 2010 – Unterzieht sich einer Lumpektomie.

12. Mai 2010 – Beginnt mit der Strahlenbehandlung am L’Institut Curie in Paris.

5. Juni 2010 – Nimmt an den French Open im Damen-Seniorendoppel teil und gewinnt.

27. März 2012 – Wird als Kandidatin bei „Dancing with the Stars“ ausgeschieden.

8. Dezember 2014 – Gibt bekannt, dass sie 2015 dem Trainerteam von Agnieszka Radwanska beitreten wird.

24. April 2015 – Tritt als Teilzeit-Trainer von Radwanska zurück, nachdem er die Zeit unterschätzt hat, die nötig ist, um „sowohl für Agnieszka als auch für mich eine angemessene und gute Situation zu schaffen“.

1. Juni 2017 – Navratilova schreibt einen öffentlichen Brief, in dem sie die ehemalige australische Tennisspielerin Margaret Court als „Rassistin und Homophobe“ bezeichnet, nachdem Court eine Bemerkung gemacht hatte, dass Tennis „voller Lesben“ sei.

17. Februar 2019 – Pens schreibt in der Sunday Times einen Artikel, in dem es heißt, es sei „verrückt“, dass „Hunderte von Sportlern, die durch Erklärung und eingeschränkte Hormonbehandlung ihr Geschlecht geändert haben, als Frauen bereits Auszeichnungen erlangt haben, die über ihre Fähigkeiten als Männer hinausgingen.“ Ihre Kommentare werden von Transgender-Sportlern und LGBTQ-Aktivisten in den sozialen Medien sofort kritisiert und als „transphob“ bezeichnet. Navratilova hat die Vorwürfe der Transphobie zurückgewiesen.

19. Februar 2019 – Athletin Ally entfernt Navratilova nach ihrem Artikel in der Sunday Times aus ihrem Beirat. Die gemeinnützige Organisation erklärt: „Als Organisation, die sich der Bekämpfung der Grundursachen von Homophobie und Transphobie im und durch den Sport widmet, werden wir uns nur mit denen zusammenschließen, die sich dem gleichen Ziel verschrieben haben, und nicht mit denen, die Fehlinformationen oder Diskriminierung in irgendeiner Weise fördern.“

3. März 2019 – In einem Beitrag auf ihrer Website entschuldigt sich Navratilova für die Kontroverse, die ihr Artikel vom 17. Februar ausgelöst hat. Sie schreibt, dass sie „nicht behauptet, dass Transgender-Sportler im Allgemeinen Betrüger sind“. Sie räumt ein, dass sie nicht alle Antworten auf die körperlichen Vorteile hat, die Transgender-Sportlerinnen in einigen Frauensportarten haben könnten. Sie fordert eine Debatte, die auf „Wissenschaft, Objektivität und den besten Interessen des Frauensports als Ganzes“ basiert.

Juli 2020 – Mehr als 300 Sportlerinnen, darunter Navratilova, unterzeichnen einen Brief an den Gouverneursrat der National College Athletic Association, in dem sie sich gegen die Einbeziehung von Transgender in den Hochschulsport aussprechen.

16. Dezember 2021 – Die Premiere der vierten Staffel von „Real Housewives of Miami“ ist auf Peacock geplant. Navratilovas Frau, Julia Lemigova, schließt sich der Besetzung als erste LGBTQ-Hausfrau der Serie an, und Navratilova wird Berichten zufolge in der Serie auftreten.

2. Januar 2023 – Bei Navratilova wurde Kehlkopf- und Brustkrebs im ersten Stadium diagnostiziert, teilte ihr Agent CNN in einer E-Mail mit.

20. Juni 2023 – Navratilova twittert, dass es ihr „alles klar“ sei, nachdem sie sich einer Behandlung gegen Kehlkopf- und Brustkrebs unterzogen habe.