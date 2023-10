„Gut, ich schaue mir einen seiner Filme an“, schrieb ein Kommentator. „Oh mein Gott, ich liebe es, diese Seite von ihm zu sehen“, schrieb ein anderer.

Sein unbeschwerter Ton in diesen Videos steht nicht nur im Kontrast zu seinen Filmen, die für ihre eindringlichen und gewalttätigen Themen bekannt sind, sondern auch zu einigen Überlegungen, die er in seinen jüngsten Interviews angestellt hat. Als GQ ihn im September nach seiner eigenen Sterblichkeit fragte, sagte Scorsese, dass er die ganze Zeit darüber nachgedacht habe. „Ich war ein großer Sammler, ein großer, besessener Vielfraß von Kino und Büchern, und jetzt müssen sie alle verschwinden“, sagte er. „Sobald du weißt, dass du loslassen musst und sterben wirst, ändert sich alles.“

Der Öffentlichkeit ein umfassendes Bild von Martin Scorsese zu vermitteln, ist ein wesentlicher Grund dafür, warum seine Tochter ihn in den sozialen Medien einbindet und warum sie ihn vor Jahren dazu ermutigte, einen Instagram-Account zu eröffnen, damit die Öffentlichkeit ihn nicht nur bei der Arbeit, sondern auch bei der Arbeit sehen konnte Schauen Sie sich Familienfotos an und sehen Sie ihn mit seinen Hunden. Es gibt auch einen weniger beachteten Teil seines Lebens, nämlich seine Rolle bei der Pflege seiner Frau und Francescas Mutter Helen Morris, die an Parkinson leidet. „Er ist viel privater, wenn es um diese Dinge geht“, sagte Francesca. „Die Leute würden denken, es sei dieser luxuriöse, glitzernde und glamouröse Lebensstil. Andererseits geht er mit ihr immer wieder zu Krankenhausbesuchen.“

Ein Teil dieser Lebenserfahrung floss in „Fish Out of Water“ ein, ihren Abschlussfilm an der NYU, in dem es um eine junge Mutter ging, die die Gelegenheit bekommt, wieder Kontakt zu ihrer entfremdeten Familie aufzunehmen, nachdem ihr Vater die Nachricht vom Versagen ihrer Mutter an ihn herangetragen hat Gesundheit.

Während Martin Scorsese zum ersten Mal auf Instagram einen Fuß in die sozialen Medien setzte, war es die Einführung von TikTok, die es Francesca ermöglichte, der Welt eine andere Perspektive auf ihren Vater zu geben, sagte sie.

„Es ist wirklich großartig zu sehen, dass er einer der unglaublichsten Filmemacher ist. Er ist nicht nur dieser große Star, den die Leute sehen – ich meine, er ist es –, sondern er ist auch ein völlig normaler Mensch, der im Schlafanzug herumläuft, mit seinen Hunden spielt und einfach nur „Wenn er kann, hilft er seiner Tochter bei ihren Mathe-Hausaufgaben“, sagte sie. „Die Leute lieben es, diese Seite von ihm zu sehen.“