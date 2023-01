Martin Shkreli sieht sich im Drogenfall mit der Missachtungsforderung der FTC konfrontiert

Martin Shkreli, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Turing Pharmaceuticals AG, Mitte, hält am Freitag, den 4. August, inne, während er mit seinem Anwalt Benjamin Brafman (rechts) vor dem Bundesgericht im Stadtteil Brooklyn in den USA mit Medienvertretern spricht. 2017.

Die Federal Trade Commission forderte am Freitag einen Richter auf, den berüchtigten „Pharma-Bruder“ Martin Shkreli wegen der Gründung eines neuen Pharmaunternehmens unter Missachtung eines Arbeitsverbots für den verurteilten Betrüger vor Gericht zu verurteilen.

Shkreli, der im vergangenen Jahr aus der Haft entlassen worden war, sei „direkt oder indirekt lebenslang gesperrt worden

Beteiligung in irgendeiner Weise an der pharmazeutischen Industrie“ als Ergebnis einer FTC-Kartellklage gegen ihn und ein früheres von ihm gegründetes Pharmaunternehmen.

Die FTC stellte in ihrer Akte vor dem Bundesgericht in Manhattan fest, dass Shkreli im Juli die Gründung eines neuen Unternehmens namens Druglike angekündigt hatte, „das offenbar in der Pharmaindustrie tätig ist“.

Die Agentur sagte, dass die Aktion sowie das Versäumnis von Shkreli, seinen fast 25-Millionen-Dollar-Anteil an einem 64,6-Millionen-Dollar-Urteil zu zahlen, das er in der Klage schuldet, darauf hindeuten, dass er die Anordnungen des Gerichts in diesem Fall verletzt.

