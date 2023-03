Het “Monster van het Berlaymont” zou een comeback kunnen maken – in de VS

Martin Selmayr – ooit een machtige figuur aan de top van de uitvoerende instelling van de EU – staat op de shortlist om de EU-ambassadeur te worden bij de VS of de Verenigde Naties, vertelden twee functionarissen aan POLITICO.

Selmayr staat momenteel aan het hoofd van het kantoor van de Europese Commissie in Oostenrijk, een rol die hij op zich nam nadat hij tijdens het presidentschap van Jean-Claude Juncker leiding had gegeven aan het enorme ambtenarenapparaat van de EU-executieve. Hij was ook vier jaar lang de invloedrijke stafchef van Junker.

De functionarissen, die spraken op voorwaarde van anonimiteit om personeelsbeslissingen te bespreken, gaven aan dat hoewel Selmayr in de race is om ofwel de EU-delegatie in Washington, DC te leiden, ofwel naar New York te verhuizen, hij geen shoo-in is.

Selmayr is lange tijd een controversieel figuur geweest in Brussel, waar hij werd beschouwd als een van de meest cruciale spelers achter de schermen van de EU. Hij hielp de EU-agenda vooruit te helpen toen het blok zijn verbindingen met Russisch gas verdubbelde – een stap die nu snel wordt teruggedraaid.

Selmayr’s promotie in 2018 om secretaris-generaal van de Commissie te worden – die toezicht houdt op het grote ambtenarenapparaat van de instelling – veroorzaakte destijds opschudding in Brussel, wat de beschuldigingen aanwakkerde dat procedures waren opgezet om hem naar de topbaan te krijgen.

Nu zou Selmayr zichzelf spoedig weer in een prominente rol zien, zij het ver van Brussel.

Zowel de EU-posten in DC als in New York staan ​​voor het oprapen aangezien de huidige ambassadeurs het einde van hun ambtstermijn naderen.

De EU-ambassadeur in Washington, de Griekse diplomaat Stavros Lambrinidis, en zijn Zweedse collega bij de VN, Olof Skoog, zijn in functie sinds 2019. En volgens de standaardpraktijk van de EU rouleren diplomaten om de vier jaar.

Volgens de eigen richtlijnen van de EU worden ambassadeurs benoemd door de voorzitters van de Raad en de Commissie, op voorstel van de chef buitenlands beleid van de EU.

De Europese Dienst voor extern optreden, de diplomatieke tak van de EU, reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.