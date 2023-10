CNN

—



Im Leben dreht sich alles um den Dreh- und Angelpunkt.

Ein Dreh- und Angelpunkt kann Sie in eine unerwartete Richtung bewegen, aber die Erkundung neuer Gebiete kann aufregend sein, oder?

Ich beginne den Newsletter dieser Woche mit einem Filmmeister, der sich kürzlich einen neuen Weg zum Ruhm erschlossen hat, was kaum möglich erscheint, wenn man bedenkt, dass er bereits ein episches Leben und eine epische Karriere hinter sich hat.

Fangen wir an.

Es gibt vielleicht keinen anderen lebenden Filmregisseur, der mehr geschätzt wird als Martin Scorsese.

Der Mann, der Klassiker wie „Taxi Driver“, „Raging Bull“ und meinen persönlichen Favoriten „Goodfellas“ inszeniert hat, arbeitet immer noch hart im Kino, da „Killers of the Flower Moon“ bald herauskommt.

Er kann seinem Lebenslauf auch einen TikTok-Star hinzufügen.

Scorsese, 80, kann seiner 23-jährigen Tochter Francesca dafür danken, dass sie ihn einem jüngeren Publikum vorgestellt hat, indem sie ihn auf ihrem TikTok-Konto vorstellte.

Wer möchte nicht zusehen, wie der ältere Scorsese „tötet“, während er den Internet-Slang entschlüsselt, oder in einem 30-sekündigen „Trailer“ zu sehen ist, den sein Kind zusammengestellt hat?

Absolut charmant und ein wahrer Beweis dafür, dass Scorsese unabhängig vom Medium regiert. Ich liebe es, Menschen zu sehen, die lernen und sich auf neue Dinge einlassen.

„Killers of the Flower Moon“ mit Leonardo DiCaprio und Lily Gladstone in den Hauptrollen kommt am Freitag in die Kinos.

Apropos Anlehnen: Ich habe kürzlich mit dem legendären Frontmann der Rap-Gruppe Public Enemy, Chuck D., gesprochen.

Er ist Sprecher des Podcasts „Can You Dig It“, der die Entstehungsgeschichte des Hip-Hop erzählt, als das Genre 50 Jahre alt wird.

Ob Sie es glauben oder nicht, der Mann, der als einer der größten Redner im Hip-Hop gilt, sagte, er sei „nebenbei trainiert“ worden. Ich habe ihm gesagt, dass mich das überrascht hat, denn ich kann mir niemanden vorstellen, der es besser kann als er.

„Ich kann mir jede Menge Leute vorstellen, die es besser können als ich, deshalb danke ich Ihnen für Ihre freundlichen Worte“, antwortete er. „Man muss in jeder Situation reingehen und aufpassen. Man muss das Drehbuch respektieren und in der Lage sein, es auf den Punkt zu bringen.“

Sowohl Chuck D als auch der Podcast bringen es auf den Punkt und bieten Informationen, die selbst für die erfahrensten Liebhaber des Genres neu sein könnten.

Auch Chuck D war schon viele Staffeln dabei, wie er zugibt und darüber scherzt.

„Das ist eine verrückte Sache, oder? Ich bin ungefähr 18 Jahre vom Alter des Präsidenten entfernt. Also schaue ich ihn an, richtig, und ich werde sagen: „Auf keinen Fall, Alter, du machst diesen Job und bist nicht müde, weil ich Dinge tue, ich bin mit 63 müde, wenn ich.“ Ich bekomme nicht meine richtige Ruhe.‘“

Also ruhen Sie sich bitte aus, aber schlafen Sie nicht mit Chuck D und diesem Podcast.

Blink-182 hat die Band buchstäblich wieder zusammengebracht.

Das erste neue Album seit 12 Jahren von Mark Hoppus, Tom DeLonge und Travis Barker erscheint am Freitag. Der treffende Titel „One More Time“ spiegelt laut Barker einige der Prüfungen wider, die die Mitglieder durchgemacht haben.

„Auf dem Album ‚One More Time‘ geht es darum, warum es dieser Katastrophen bedarf, wie dem Flugzeugabsturz von mir oder der Krankheit von Mark, damit unsere Band wieder zusammenkommt“, sagte Barker.

Einige der besten Kunstwerke stammen aus den dunklen Zeiten der Künstler und Blink-182-Fans sind darauf vorbereitet.

Reggaeton ist momentan super angesagt, also hat natürlich jemand eine Komödie darüber gemacht.

„Neon“ erzählt die Geschichte von drei Freunden, die nach Miami ziehen, in der Hoffnung, über das Genre, das oft lateinamerikanische, karibische und Hip-Hop-Klänge miteinander verbindet, in der Musikindustrie Fuß zu fassen.

Es gibt im Reggaeton niemanden, der größer ist als Daddy Yankee, und er fungiert als ausführender Produzent und hat einen Cameo-Auftritt.

Wie ich schon sagte, einfach direktes Feuer. „Neon“ wird auf Netflix gestreamt.