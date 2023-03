Martin Brundle over GP van Saoedi-Arabië: Sergio Perez geeft teamgenoot Max Verstappen ‘aanzienlijke’ klap

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler



Hoogtepunten van de Grand Prix van Saoedi-Arabië op het Jeddah Corniche Circuit

Na een dramatisch Grand Prix-weekend in Saoedi-Arabië, blikt Martin Brundle van Sky Sports F1 terug op de strijd tussen de Red Bulls en de penaltygekte die Fernando Alonso uiteindelijk zijn 100e podium opleverde.

Uiteindelijk was het weer een show van totale dominantie door Red Bull in Jeddah. Ik moet eerlijk zijn en zeggen dat toen Max Verstappen tijdens de kwalificatie een aandrijfasprobleem had, wat betekende dat hij als 15e op de grid zou starten, ik stilletjes tevreden, opgelucht en energiek was. Niets tegen Max en zijn ongelooflijke talent, maar we zouden tenminste iets hebben om naar uit te kijken op de racedag.

Met de Ferrari van Charles Leclerc die ook enigszins schokkend een gridstraf kreeg in slechts de tweede ronde van een seizoen van 23 races – voor het overschrijden van de toegestane elektronische besturingseenheid – en begon als 12e, was er gegarandeerd enige beweging.

Het Jeddah Corniche-circuit ziet er spectaculair uit (’s nachts) en de eerste sector van de ronde is een van de beste ter wereld, net als Suzuka. F1-auto’s stromen met explosieve snelheid, en de nabijheid van de muren vergroot dat.

Zoals gebruikelijk in de F1, wordt er bij incidenten en ongevallen snel gewerkt aan het verplaatsen van muren, het verwijderen van hobbels, het verlagen van stoepranden en het wegvloeien. Een van de slechtste voorbeelden daarvan is de ‘kampioensmuur’ in Montreal en de buitenmuur in de laatste bocht 27 in Jeddah.

Het resultaat van dit alles is dat je dan beduidend minder incidenten hebt om over te praten. Ik ben niet enthousiast en wens niet meer crashes, maar ik zie graag uitdagingen en gevaren die de vaardige belonen en de minder nauwkeurige coureurs straffen.

Het resultaat van dit alles is dat je dan beduidend minder incidenten hebt om over te praten. Ik ben niet enthousiast en wens niet meer crashes, maar ik zie graag uitdagingen en gevaren die de vaardige belonen en de minder nauwkeurige coureurs straffen.

In de perfecte wereld zouden velen een glad oppervlak van de biljarttafel willen, met stoepranden een verflaag hoog, samen met zeer weinig neerwaartse risico’s. Dat is niet goed voor de show. Hoe dan ook, dit circuit opent zeker de ogen van de coureurs met zijn hoge snelheid en blinde secties.

Sergio Perez verzekerde zich van pole position ondanks dat hij zijn tweede run niet bij elkaar had, maar Verstappen was er niet om dat te benadrukken. Leclerc was uitstekend voor Ferrari tot zijn 10 plaatsen op de grid. En toen kwam Fernando Alonso, die er zo vastberaden uitziet op het moment dat je hem niet eens in de weg zou willen lopen als hij door de paddock loopt.

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler Martin Brundle komt Hollywood-ster Will Smith tegen tijdens zijn grid walk voorafgaand aan de Grand Prix van Saoedi-Arabië Martin Brundle komt Hollywood-ster Will Smith tegen tijdens zijn grid walk voorafgaand aan de Grand Prix van Saoedi-Arabië

De dominante snelheid van Red Bull heeft veel teams en hun sleutelpersoneel onder grote druk gezet, niet in de laatste plaats Mercedes, Ferrari en McLaren. Ik ben zelden getuige geweest van zo’n brede uitdaging bij zoveel teams en ze zullen op zoek zijn naar ervaren talent van andere teams, die zelf nog steeds koortsachtig de mensen beschermen die ze al onder contract hebben en andere talenten verzamelen. Voeg Audi (momenteel Sauber Alfa Romeo) toe aan een grote rekruteringscampagne die klaar is voor 2026 en, ondanks het kostenplafond, is het een verkopersmarkt voor mensen die weten hoe een Formule 1-team en auto echt werken.

Alonso zorgt vanaf het begin voor drama

Er was al drama in de race voordat de lichten uitgingen, toen Alonso op de eerste rij iets links van zijn startpositie parkeerde. Fernando heeft altijd al laag in auto’s willen zitten voor een beter zwaartepunt en luchtstroom in de luchtkast, en hij kan eigenlijk niet uit de Aston Martin kijken bij parkeersnelheden. Na een korte tijd aan de leiding van de race te hebben gestaan, deed Fernando voortreffelijk werk door genoeg voorsprong te nemen op de Mercedes van George Russell, die op dat moment derde reed, om de straf van vijf seconden teniet te doen die hij had gekregen voor zijn slordige positionering van de auto.

Die kon hij dienen tijdens een Safety Car pitstop, ironisch genoeg ingezet toen de zus Aston Martin in handen van Lance Stroll pech kreeg op de baan. Stroll parkeerde prima op een ventweg en de Safety Car was eigenlijk niet nodig, maar blijkbaar zei de GPS van de racecontrole dat hij nog steeds op de baan was. De daadwerkelijke camerahoeken deden anders vermoeden…

Fernando leek favoriet om de tweede divisie en de laatste podiumplaats te winnen, ondanks het feit dat hij meer banden had gebruikt om Perez op indrukwekkende wijze voor hem vast te houden. Hij had geen hoop de steeds oprukkende Verstappen, die enorm profiteerde van de Safety Car, tegen te houden. De trofee voor de derde plaats zou van Fernando zijn, maar pas na een paar rondes 'pass the parcel'.

Fernando leek favoriet om de tweede divisie en de laatste podiumplaats te winnen, ondanks het feit dat hij meer banden had gebruikt om Perez op indrukwekkende wijze voor hem vast te houden. Hij had geen hoop de steeds oprukkende Verstappen, die enorm profiteerde van de Safety Car, tegen te houden. De trofee voor de derde plaats zou van Fernando zijn, maar pas na een paar rondes ‘pass the parcel’.

Terwijl hij zijn straf uitzat in de pitlane, werd de achterste krik terloops op zijn plaats gezet, klaar om de auto aan het einde van de vijf seconden te repareren. Dit werd bij de wedstrijdleiding – vermoedelijk door Mercedes – op de vingers getikt als een overtreding van de regels. Het was onvermijdelijk dat in eerdere teamvergaderingen deze kwestie, of het plaatsen van krikken ‘werken aan de auto’ was, werd besproken. Er waren natuurlijk verschillende herinneringen aan de uitkomst van die discussies, maar het is vrij duidelijk dat zachtjes tegen de voorste krik botsen allemaal deel uitmaakt van een F1-auto die zijn servicezone binnenrijdt.

Het eerste dat Aston Martin hiervan hoorde, was feedback van ons Sky Sports F1 commentaar, dat deel uitmaakt van het brede spectrum van live analyse van veel teams tijdens actie op het circuit. We hadden Mercedes opgepikt die tegen George Russell zei dat hij binnen vijf seconden van Fernando moest blijven, wat suggereerde dat ze dachten dat er een penalty op zijn pad kwam, en ik herinnerde me dat ik verrast was door hoe de achterste krik tijdens de straftijd was geplaatst.

Esteban Ocon en Alpine waren twee weken eerder in Bahrein 10 seconden gestraft voor een overtreding met het uitzitten van een straf, en ja hoor, Aston werd na de race op de hoogte gebracht van de overtreding en de straf. Cue veel ongelukkige mensen, en een paar gelukkige mensen. De trofee vond zijn weg naar George Russell, die hem met enige waardigheid in ontvangst nam en zei dat hij vond dat Fernando de derde plaats verdiende.

Esteban Ocon en Alpine waren twee weken eerder in Bahrein 10 seconden gestraft voor een overtreding met het uitzitten van een straf, en ja hoor, Aston werd na de race op de hoogte gebracht van de overtreding en de straf. Cue veel ongelukkige mensen, en een paar gelukkige mensen. De trofee vond zijn weg naar George Russell, die hem met enige waardigheid in ontvangst nam en zei dat hij vond dat Fernando de derde plaats verdiende.

Tegen de tijd dat Aston duidelijk had gemaakt dat door discussie en precedenten was overeengekomen dat de krikken de auto mogen raken maar niet optillen, vloog de trofee terug langs de paddock om Alonso’s 100e podium in de F1 te bevestigen. Allemaal nogal gênant en dit zal worden aangescherpt voor de volgende race in Australië.

Perez ontkent Verstappen | Russell verslaat de terneergeslagen Hamilton

Perez vooraan evenaarde alles wat zijn teamgenoot Verstappen qua snelheid kon opbrengen en won de race in stijl. Zijn vijfde overwinning, waarvan vier op stratencircuits – maar belangrijker nog zijn eerste overwinning toen Max tweede werd.

Verstappen stal het kampioenschapspunt met de snelste ronde tijdens de laatste tour en dat irriteerde Perez duidelijk, die verrast was dat het team het gevecht niet afsloot toen ze gemakkelijk een een-tweetje op zak hadden en hij last had van een langer rempedaal. en zonder dat hij het wist, voelde Max een trilling in zijn transmissie.

Team Verstappen was misschien verrast dat Perez hun tempo kon evenaren, en ze waren ongetwijfeld geïrriteerd dat het uiteindelijk het probleem met de kwalificatiewagen was dat Max verhinderde een nieuw record van 16 overwinningen in 21 races neer te zetten.

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler Sergio Perez twijfelt aan instructies om langzamer te gaan dan zijn teamgenoot Verstappen tijdens de laatste ronden van de GP van Saudi-Arabië Sergio Perez twijfelt aan instructies om langzamer te gaan dan zijn teamgenoot Verstappen tijdens de laatste ronden van de Grand Prix van Saudi-Arabië

Elders deed George Russell het hele weekend prima werk voor Mercedes en versloeg hij Lewis voor de tweede keer dit seizoen. Lewis heeft afscheid genomen van zijn ogenschijnlijk (voor mij in ieder geval) onmisbare fysio en vertrouwelinge Angela Cullen, en zei ook dat hij geen verbinding kan maken met deze auto. Zijn kin lag een groot deel van het weekend naar beneden en hij kon uiteindelijk niet profiteren van een goede timing met de Safety Car en het overschakelen op snellere medium compound-banden terwijl iedereen om hem heen op harde banden naar de finish reed.

Mercedes lijkt behoorlijk enthousiast over de ontwikkelingen in de komende races en maanden. Desalniettemin waren ze nog steeds comfortabel sneller dan de Ferrari’s die in de tweede fase van de race nergens heen gingen op harde banden. De timing van de Safety Car hielp hen ook niet, maar er is veel werk aan de winkel in Maranello.

Alpine zag er solide uit op dit hogesnelheidscircuit en kwam als achtste en negende naar huis, hoewel dat een plaats lager zou zijn geweest zonder Stroll's pensionering. Desalniettemin enkele behoorlijke punten.

Alpine zag er solide uit op dit hogesnelheidscircuit en kwam als achtste en negende naar huis, hoewel dat een plaats lager zou zijn geweest zonder Stroll’s pensionering. Desalniettemin enkele behoorlijke punten.

Het laatste zuurverdiende punt ging naar Haas’s Kevin Magnussen na een prima rit en een aantal geweldige races met Alpha Tauri’s Yuki Tsunoda. Samen met Nico Hulkenberg loont het hebben van twee ervaren coureurs op dit moment voor Haas.

Er was ook een enorm schandaal tussen McLaren’s Oscar Piastri en Lando Norris, en Williams’ Logan Sargeant. Ja, ik hoor je, het was meer dan de 15e, 16e en 17e, maar die momenten hebben we dit seizoen misschien wel nodig gezien het meedogenloze tempo van de Red Bull, vooral met zijn DRS-achtervleugel open.

Het is een erg moeilijke start van het jaar geweest voor Lando met twee 17e plaatsen en hij zal wanhopig zijn om dat de volgende keer in Melbourne om te draaien. Hij heeft het talent in bakladingen, maar Piastri laat het nu al heel goed zien. Schokkend genoeg staat McLaren op dit moment laatste in het constructeursklassement, op nul punten samen met Alpha Tauri.

Het is een erg moeilijke start van het jaar geweest voor Lando met twee 17e plaatsen en hij zal wanhopig zijn om dat de volgende keer in Melbourne om te draaien. Hij heeft het talent in bakladingen, maar Piastri laat het nu al heel goed zien. Schokkend genoeg staat McLaren op dit moment laatste in het constructeursklassement, op nul punten samen met Alpha Tauri.

En dus, terwijl we kijken naar de spanningen tussen de coureurs bij Red Bull, wachten we geduldig op de rest van het veld om wat snelheid te vinden. In feite veel snelheid.

