Martin Bakole unterschreibt Multi-Fight-Deal mit BOXXER und hofft auf Weltmeistertitel im Schwergewicht | Box-News

Martin Bakole hofft, nach der Unterzeichnung eines neuen Multi-Fight-Vertrags mit BOXXER zu einem Weltmeistertitel im Schwergewicht geführt zu werden.

Der 29-jährige Schwergewichtler, der in Schottland lebt und von der WBA als Top-Anwärter eingestuft wird, wird exklusiv für BOXXER auf Sky Sports kämpfen.

Sein nächster Kampf wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben, aber Bakole, der als „The Highlands King“ bekannt ist, glaubt, dass ihm ein großer Erfolg bevorsteht.

„Ich bin absolut begeistert, BOXXER beizutreten und auf der größten Plattform von Sky Sports aufzutreten“, sagte er BOXXER.com.

Bild:

Bakole wird von Billy Nelson in Schottland trainiert





„Ich werde an meine letzte Leistung in Paris gegen Tony Yoka anknüpfen und bald der neue Weltmeister im Schwergewicht werden.“

Ben Shalom, CEO und Gründer von BOXXER, fügte hinzu: „Dies ist eine riesige Neuverpflichtung im Schwergewicht. Martin steht an der Spitze der WBA-Rangliste und ist dazu bestimmt, großartige Dinge zu leisten.

„Wir freuen uns, ihn in unseren Weltklasse-Kader aufzunehmen. Er liebt sein Leben in Schottland und trainiert hart an der Seite von Billy Nelson, dem wir für seine Unterstützung sehr dankbar sind.

„Martin hat Olympiasieger Tony Yoka bei seinem letzten Spiel souverän auswärts besiegt. Er ist wohl der am meisten gemiedene Kämpfer in der gesamten Division.

„Sie können alle rennen, aber sie können sich nicht zu lange verstecken, besonders jetzt hat er die Unterstützung von BOXXER und Sky.“

Bild:

Der 29-Jährige ist in greifbarer Nähe eines WM-Titelschusses





Bakole ist bedrohlich 6 Fuß 6 Zoll groß und stammt aus der Demokratischen Republik Kongo. Er ist der jüngere Bruder des amtierenden WBC-Weltmeisters im Cruisergewicht Ilunga Makabu.

Seine Bilanz ist so beeindruckend wie seine Statur: Er hat 18 Profikämpfe gewonnen, darunter seinen letzten im Mai 2022, als er im Heimatland des Olympiasiegers von Rio 2016 in Paris einen Mehrheitsentscheidungssieg über den Franzosen Yoka feierte.

Bakoles einzige Niederlage war 2018 gegen den amerikanischen Schwergewichtler Michael Hunter. Aber er hat seitdem mit sieben aufeinanderfolgenden Siegen geantwortet – fünf davon waren Knockouts, darunter Triumphe gegen Kevin Johnson und Mariusz Wach.

Bakole, der jetzt in Airdrie stationiert ist, wird sehr bald Neuigkeiten über seinen nächsten Gegner erfahren.

