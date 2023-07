Martin Bakole ist offen für einen Rückkampf mit Michael Hunter, während er auf den Weltmeistertitel im Schwergewicht hinarbeitet, sagt Boxxer-Promoter Ben Shalom.

Der 30-Jährige erhöhte seinen Rekord im April auf 19:1 mit einem Nachspielsieg in der dritten Runde über Ihor Shevadzutskyi in Polen, seinem ersten Kampf, seit er im Mai 2022 den Olympiasieger Tony Yoka per Mehrheitsbeschluss besiegte.

Derzeit liegt er in der WBA-Rangliste auf Platz 2 hinter Deontay Wilder, aber die Spitzenkandidaten mussten bis zu dieser Woche warten, bis der vereinte Champion Oleksandr Usyk im August in Polen endlich seine nächste Titelverteidigung gegen den „regulären“ WBA-Champion Daniel Dubois ankündigt 26.

Bild:

Oleksandr Usyk wird WBA-, IBF- und WBO-Titel gegen Daniel Dubois verteidigen





„Es ist schwierig, wenn die anderen Schwergewichte nicht kämpfen, weil das die gesamte Division blockiert“, sagte Shalom gegenüber Sky Sports.

„Wenn man die Nummer 2 im Dachverband ist und zu Nummer 1 aufschaut und er nicht kämpft, und der Champion nicht kämpft und der reguläre Champion nicht kämpft, ist das schwer.“

„Uns gefällt der Rückkampf von Michael Hunter, er macht Sinn.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Martin Bakole ruft Dillian Whyte, Daniel Dubois, Oleksandr Usyk und sogar Deontay Wilder nach seinem Sieg über Ihor Shevadzutskyi in Polen auf



Hunter ist seit einem Split-Decision-Unentschieden gegen Jerry Forrest im Dezember 2021 nicht mehr im Ring, nachdem er letzten Sommer gegen Hughie Fury antreten sollte, bevor der Kampf abgesagt wurde.

Der US-Amerikaner besiegte Bakole im Oktober 2018 deutlich durch eine Unterbrechung in der 10. Runde, seitdem hat dieser acht Kämpfe in Folge gewonnen.

„Joseph Parker ist ein weiterer guter Kampf für ihn, während er darauf wartet, dass die Schwergewichts-Champions in Bewegung kommen“, fügte Shalom hinzu.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Martin Bakole sagt, er wolle 2023 einen großen Kampf um den Weltmeistertitel und würde gerne gegen Daniel Dubois antreten. Der 29-Jährige behauptet auch, Oleksandr Usyk im Sparring gestoppt zu haben



„Wir können uns nicht bewegen, wenn sie nicht kämpfen.“

„Ich wünschte, manchmal würden die Leitungsgremien ‚Knall‘ machen, aber offensichtlich geht es dabei um eine Menge Geld.“

„Ich weiß, dass Michael Hunter diesen Kampf will, ich mag Michael und ich würde ihm gerne diese Gelegenheit geben.“

„Wir werden uns mit Martin zusammensetzen und uns einen Final-Eliminator für den WBA-Titel überlegen, dann werden wir sehen.“