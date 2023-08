Berlin. Ohne den Regen wäre die Ernennung von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) fast gemächlich verlaufen. Als die Gebirgsjäger der Bundeswehr das bayerische Bad Reichenhall besuchten, trotteten auch ihre Lastesoliere am Minister vorbei. Doch dann: der Regen. Und auch die Frage nach den deutschen Soldaten in Niger nach dem Militärputsch – und nach der Lieferung von Marschflugkörpern an die Ukraine. Die Soldaten in Afrika seien in Sicherheit, verkündete Pistorius. Er gab dem Druck der Ukraine auf das neue Waffensystem Taurus nicht nach, das mit einer Reichweite von mehr als 300 Kilometern auch russische Stellungen weit hinter der Front erreichen könnte. „Wir sind immer noch der Meinung, dass das derzeit nicht unsere oberste Priorität ist“, sagte er mit Blick auf die USA, die diese Art von Waffen schließlich auch nicht liefern. Das war letzten Donnerstag.

Am Wochenende schloss sich ein SPD-Bundestagsabgeordneter der Gruppe der Verteidigungsexperten von FDP, Grünen und Union an, die die Lieferung forderten. „Die Gegenoffensive gerät ins Stocken, und die Ukraine verfügt nicht über eine nennenswerte Luftwaffe, die sie unterstützen könnte. „Bleiben nur noch Lenkflugkörper wie Taurus-Marschflugkörper, mit denen die ukrainische Armee die von den Russen gelegten Minenfelder überwinden und Territorium zurückerobern könnte“, sagte SPD-Haushaltspolitiker Andreas Schwarz dem Spiegel. Er sprach von einem Déjà-vu: „Wie beim Panzer.“ In diesem Fall lehnen wir nun die Lieferung wichtiger Geräte ab, die am Ende wahrscheinlich geliefert werden.“

Schmid: Marschflugkörper nur in Abstimmung mit den USA

Nach Angaben der SPD handelt es sich hierbei um eine persönliche Meinung von Schwarz. Der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Nils Schmid, stellte auf Anfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) klar: „In der SPD-Fraktion gibt es keine Trendwende. Wir unterstützen das Vorgehen von Minister Pistorius. Das heißt, es gibt keine Roten.“ Aber wir agieren in enger Abstimmung mit den USA. Und die USA haben noch keine Marschflugkörper ausgeliefert.“ Es ist kein grundsätzliches Nein, aber eines für den Moment.

Eines der Probleme ist die Bildung. „Es wäre nicht möglich, unsere Spezialisten zur Zielerfassung zu schicken, da wir eine direkte Beteiligung am Krieg ausschließen“, sagt Schmid. „Es ist auch wichtig, das Risiko einer Eskalation zu minimieren. Darüber hinaus dürfen deutsche Waffen nicht auf russischem Territorium eingesetzt werden. Die Ukraine hat sich bisher an die entsprechenden Vereinbarungen gehalten.“ Gegen die Marschflugkörper wurden Bedenken geäußert, dass diese auch russisches Territorium erreichen könnten.

Grüne: „Alles, was wir selbst zur Verteidigung nutzen würden“

Die Position der SPD stieß beim grünen Koalitionspartner auf Kritik: Die Debatte sei irritierend, sagte die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Sara Nanni, dem RND. „Alles, was wir selbst zur Verteidigung einsetzen würden, sollte auch als Lieferung für die Ukraine betrachtet werden.“ Es ist unverständlich, dass darüber diskutiert wird, ob die Lieferung von Marschflugkörpern politisch gewollt ist. „Wenn es technisch möglich ist und wir sie nicht selbst dringend brauchen, sollten wir es ermöglichen.“