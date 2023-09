Die Marquette Crusaders waren in letzter Zeit in der Offensive auf dem Vormarsch, und auch wenn die Anzahl der starken Running Backs auffällt, ist es die Offensivlinie, die während ihrer Siegesserie von drei Spielen vor dem dieswöchigen Treffen der Chicagoland Prairie Conference gegen den schwächelnden Walther Christian zu diesem Wiederaufstieg geführt hat im Melrose Park.

Senior Guard/Defensive Tackle Andrew Hamm verletzte sich im ersten Viertel des 49:14-Sieges in Woche 2 im Elmwood Park und zwang den Senior Left Tackle Henry McGrath, einen Platz nach rechts zu rutschen, während Senior Luke Amicon bei LT einsprang.

Hamm könnte zum 13-Uhr-Wettbewerb am Samstag zurückkehren, aber in seiner Abwesenheit ließ die Einheit nicht locker und beendete den Elmwood Park-Sieg mit insgesamt 491 Yards und den 55:6-Heimspielsieg gegen Westmont am Freitag mit 332, wobei letzterer nur 21 Offensivspiele absolvierte (20 Läufe, ein Durchgang).

Diese drei Linemen, zusammen mit Senior Center Stefen Swords, Junior Right Guard Sam Mitre, Senior Right Tackle Will Carlson, Senior Tight End Charlie Mullen und Junior Tight End Keaton Davis, sind mit durchschnittlich 34,6 Rushes, 341 Ground Yards und 411,3 zu einer überraschenden Stärke geworden Gesamtzahl der Yards während des Streaks.

Ottawa hat immer noch Punkte im Plus

Selbst nach der 0:48-Niederlage gegen Sycamore am vergangenen Freitag übertreffen die Ottawa Pirates ihre Gegner vier Wochen lang immer noch in der Punktewertung.

Ottawa (2:2) erzielt 24,8 Punkte pro Spiel und gibt 22,3 ab. Den Zahlen des Statistikers Dan Eilts zufolge liegen die Pirates jedoch jetzt in Yards pro Spiel zurück und liegen in der Offensive im Durchschnitt bei 302,8 Yards pro Spiel, während sie in der Defensive am Freitagabend 305,5 Yards pro Spiel zulassen.

Ottawa spielt am Freitag in Kaneland (2:2).

Bulldoggen können sich nicht festhalten

Streator ging etwa fünf Minuten nach Beginn des dritten Viertels bei der 47:26-Niederlage gegen Gast Manteno am Freitag mit 18:13 in Führung, nachdem Ersatz-QB Isaiah Weibel einen 1-Yard-Touchdown-Sprung gemacht hatte.

Die Panthers kamen jedoch mit einer verdammt guten Antwort zurück.

Manteno punktete bei seinen nächsten vier Ballbesitzen – und einem von Streators mit einem fummeligen Return von Aidan Dotson in die Endzone, seinem zweiten Touchdown innerhalb von 11 Sekunden.

Bulldogs-Cheftrainer Kyle Tutt sagte anschließend, dass es für sein junges Team ein Schwerpunkt sei, zu lernen, wie man die Führung behält.

„Ich denke, eines dieser Dinge besteht darin, einfach weiterzumachen, was wir tun“, sagte Tutt. „An der Spitze zu stehen, ist etwas, an das wir nicht gewöhnt sind. Der Versuch, diese Leads zu gewinnen und zu verstehen, wie man diese Leads aufrechterhält, nicht selbstgefällig zu sein, wenn wir einen Lead bekommen, das sind die Dinge, die wir in die Tat umsetzen wollen, aber Sie wirklich eine Chance bekommen, sie im Spiel zu machen.

„Es war über eine sehr lange Zeit ein wirklich gutes Spiel, aber leider haben wir es nicht auf die richtige Seite geschafft.“

Quaintance häuft immer wieder große Zahlen an

Payton Quaintance lief am Samstag für 143 Yards und zwei Touchdowns, als Flanagan-Cornell/Woodland mit einem 63-14-Sieg bei Danville Schlarman auf .500 zurückkamen.

Payton Quaintance

Es war eine weitere großartige Leistung für den Running Back der Falcons, der in vier Spielen 620 Yards gelaufen ist – und dazu zählen null Rushing Yards bei einer Niederlage in Woche 2 gegen St. Thomas More, in der Quantaince den Großteil des Spiels verpasste Verletzung, warf aber dennoch einen 23-Yard-Touchdown und lief einen Kickoff 82 Yards zurück, um einen Score zu erzielen.

Ein verdammt tolles Ziel, das in Chicagoland Prairie spielt

Die letzten drei Wochen des Spielplans der Chicagoland Prairie League – mit geografisch relevanteren Rivalitäten – werden für die Liga in ihrer Eröffnungssaison ein krasses Ende.

St. Bede, Seneca, Dwight-Gardner-South Wilmington und Marquette werden an den letzten drei Freitagabenden gegeneinander spielen. Drei der vier befinden sich in der oberen Hälfte der Ligawertung, angeführt von Seneca (4:0 insgesamt, 2:0 Konferenz), Marquette (3:1, 2:0) und Dwight (3:1, 2:0). , mit St. Bede (2-2, 1-1) nur ihnen und dem Ridgewood-Team (3-1, 1-1), das gerade St. Bede in einer überraschenden 42-27-Entscheidung in Woche 4 besiegte.