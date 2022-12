Marokkos Reise geht weiter (nd-aktuell.de)

Stürmer Youssef En-Nesyri (3.vl) köpfte Marokko erstmals in einem WM-Halbfinale gegen einen fassungslosen Portugiesen. Foto: imago/Xinhua

Als Walid Regragui und Yassine Bounou später bei der Pressekonferenz auf dem Podium saßen, wirkte ihr Auftritt fast wie eine Wiederholung, wie ein Déjà-vu. Wie schon nach dem Achtelfinalsieg gegen die Spanier erzählten Marokkos kahlköpfiger Trainer und sein Torhüter mit dem Spitznamen Bono wieder in bester Laune die Geschichte eines historischen WM-Erfolgs.

Diesmal ging es darum, Portugal im Viertelfinale mit 1:0 zu schlagen und sich für das Achtelfinale am Mittwoch zu qualifizieren, wo Titelverteidiger Frankreich als nächstes dran ist. Doch die sportlichen Aspekte ihres historischen Erfolgs, als erste afrikanische Mannschaft der WM-Geschichte in ein WM-Halbfinale einzuziehen, waren für Regragui und Bono eher Nebensache. Sie sprachen vor allem davon, bei diesen Titelkämpfen in Katar mehr zu wollen. In einer Mischung aus Pathos und Philosophie zog Coach Regragui den Schlussstrich über das Leben als Ganzes und was in diesem Leben möglich ist, wenn man es nur will und viel dafür tut. „Wir zeigen, was erreicht werden kann, auch wenn man nicht das größte Talent oder das meiste Geld hat, aber bereit ist, hart zu arbeiten“, sagte der 47-Jährige nach dem nächsten Coup im Al-Thumama-Stadion von Doha. Er findet: „Das ist eine tolle Botschaft an die Welt.“ Und die Welt, fügte er hinzu, ist jetzt mit Marokko.

Das war sie offenbar am Samstag, und auch das Glück war in manch einer Situation auf der Seite Marokkos. Wie der Kopfball von Youssef En-Nesyri in der 42. Minute, als Portugal mehrere Fehler machte, darunter einen falsch eingeschätzten Lauf von Torhüter Diogo Costa. Gleichzeitig hatte Marokko aber mit einer erneut beeindruckenden Organisation und Defensivbereitschaft den Grundstein für den nächsten Coup gelegt. Die Portugiesen wirkten zunehmend genervt, weil die Marokkaner den ballbesitzenden Spieler ständig attackierten und Fehler provozierten.

Was die Marokkaner mit ihrem Außenseiterstil leisten, ist eine der außergewöhnlichsten Leistungen der jüngeren Fußballgeschichte. Die Ironie ist, dass sich ihre bewegende Geschichte von den Kleinen, die die Großen ausmanövrieren, bei dieser Weltmeisterschaft in Katar entfaltet. Bei dem Turnier, das mehr Geld eingenommen hat als alle bisherigen Weltmeisterschaften zusammen und bei dem die Kommerzialisierung des Fußballs eine neue Dimension erreicht hat.

Aufgrund ihrer Spielweise legt Trainer Regragui Wert darauf, die Erfolge seiner Mannschaft nicht als Märchen oder ähnliches zu verherrlichen. „Kein Wunder“, betonte er und erinnerte an die bisherigen Ergebnisse gegen die vier europäischen Topteams Kroatien, Belgien, Spanien und Portugal, ein Unentschieden und drei Siege, einer davon im Elfmeterschießen. Und das alles ohne Gegentor. „Das ist das Ergebnis harter Arbeit“, sagte er. „Hingabe, Leidenschaft und Glaube“ seien sehr wichtig, findet Regragui, dass man auch träumen muss, und genau das habe er seinen Spielern von Anfang an vermittelt. Er setzt die Psychologie gezielt ein, auch jetzt noch. So erschafft er zum Beispiel das Bild, dass Marokkos Team der Rocky Balboa der Weltmeisterschaft ist, weil es wie der Boxheld aus dem Film von unten nach oben kämpft.

Es sollte nicht der letzte Sieg gewesen sein. Vielmehr wollen die Marokkaner am Mittwoch im zweiten Halbfinale ihre erstaunliche Reise durch das Turnier fortsetzen. Dass dort der Weltmeister wartet, macht ihr keine Angst. So vermittelt es zumindest Regragui. „Mittlerweile fühlen wir uns fast unschlagbar“, sagt er und legt noch einen drauf: „Wer Weltmeister werden will, muss alle schlagen.“ So auch der Titelverteidiger.

Regragui sagt schon lange, dass der Titelgewinn möglich ist. Nicht nur seine Spieler beginnen zu glauben, dass für diese marokkanische Mannschaft, die trotz wiederholter Verletzungen und Ausfälle nur von einer Neuerung zur nächsten eilt, nichts unmöglich ist. Viele Menschen in Afrika, in der arabischen Welt und darüber hinaus sind längst von dieser schier unglaublichen Geschichte mitgerissen worden. Tausende Menschen reisten aus Marokko nach Doha, um ihr Team zu unterstützen.

Manches erinnert an Griechenlands ähnlich erstaunliche Reise zum EM-Titel 2004. Allerdings mit dem Unterschied, dass sich die Griechen mit ihrem deutschen Trainer Otto Rehhagel und seinen eher antiquierten Stilmitteln, darunter einem Libero, durch das Turnier gekämpft haben. Die Marokkaner sind taktisch moderner und spielerisch feinfühliger.

Ihre Geschichte und die Geschichte der Griechen haben jedoch gemeinsam, dass beide Mannschaften als krasse Außenseiter in das Turnier gestartet und dann von einem Erfolg zum nächsten geeilt sind. Marokko kann das dank des großartigen Teamgeistes, der bemerkenswert stabilen Abwehr und des starken Torhüters Bono. Marokko hat in allen fünf Turnierspielen nur ein Gegentor kassiert – durch ein Eigentor beim 2:1-Sieg gegen Kanada. Dank der Erfolge sei „das Minderwertigkeitsgefühl“ abgelegt worden, sagt Bono. Manchmal, gibt der Torhüter zu, staune er auch. „Kneif mich, ich glaube, ich träume“, sagte er nach dem Sieg über Portugal. Sie hoffen, dass sie nicht plötzlich unsanft geweckt werden. Auch nicht aus Frankreich.

