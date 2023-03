CNN

Marokko zal zich aansluiten bij Spanje en Portugal in een poging om de FIFA 2030 Men’s World Cup te organiseren, blijkbaar ter vervanging van Oekraïne in een drievoudige alliantie met de twee Europese landen.

Oekraïne zei afgelopen oktober samen met Spanje en Portugal een gezamenlijk bod uit te brengen. maar de aankondiging van Marokko suggereert dat het niet langer deel zal uitmaken van het proces. CNN heeft contact opgenomen met alle betrokken landen.

De Marokkaanse minister van sport Chakib Benmoussa onthulde dinsdag de details van het bod van de Noord-Afrikaanse natie, daarbij verwijzend naar een brief van de Marokkaanse koning Mohammed VI.

“Ik wil graag aankondigen dat het Koninkrijk Marokko heeft besloten, samen met Spanje en Portugal, om een ​​gezamenlijk bod uit te brengen om het WK 2030 te organiseren”, aldus Reuters.

Sprekend op de Confederation of African Football President’s Outstanding Achievement Awards in Kigali, Rwanda, noemde Benmoussa het bod “ongekend in de voetbalgeschiedenis”.

Het zal “Afrika en Europa, het noordelijke en zuidelijke Middellandse Zeegebied en de Afrikaanse, Arabische en Euromediterrane wereld samenbrengen”, zei hij. “Het zal ook het beste in ons allemaal naar boven halen – in feite een combinatie van genialiteit, creativiteit, ervaring en middelen.”

De nieuwe alliantie voegt nog een transcontinentaal bod toe aan het proces, naast een drievoudige deal tussen Griekenland, Saoedi-Arabië en Egypte en een apart gezamenlijk bod van Uruguay, Argentinië, Paraguay en Chili.

Het is niet ongekend dat landen samenwerken om het WK te houden, met Canada, Amerika en Mexico die het WK in 2026 mede-organiseren. Japan werkte ook samen met Zuid-Korea bij het organiseren van het hoofdstuk van 2002.

De aankondiging van Marokko volgt op zijn historische prestatie op het WK 2022.

De Atlas Lions, de bijnaam van het nationale team van Marokko, versloegen zowel Spanje als Portugal in de knock-outfase in Qatar, op weg om het eerste Afrikaanse en eerste Arabische land te worden dat ooit een halve finale van het WK bereikte.