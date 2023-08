Marokko hat als drittes afrikanisches Team die K.-o.-Phase der Weltmeisterschaft erreicht und sich aus der Gruppe H gegen Deutschland qualifiziert, das zum ersten Mal in der Gruppenphase ausgeschieden ist.

In einer dramatischen Endrunde der Gruppe H erreichten die Atlas Lions mit einem überraschenden 1:0-Sieg über Kolumbien in Perth die Begegnung mit Nigeria und Südafrika im Achtelfinale, während Deutschland gegen Südkorea nur ein 1:1-Unentschieden erreichen konnte Brisbane und stürzte ab.

Marokko war klarer Außenseiter gegen Gruppenführer Kolumbien und Teenager-Superstar Linda Caicedo, setzte sich jedoch dank Anissa Lahmari durch, die in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ein Tor erzielte und im Fünfmeterraum nachlegte, nachdem ihre Teamkollegin Ghizlane Chebbak ihren Elfmeter zunächst gehalten hatte.

Nach einer 0:6-Niederlage gegen Deutschland im Eröffnungsspiel stellt die Qualifikation Marokkos eine bedeutende Wende dar, die mit einem 1:0-Sieg über Südkorea im zweiten Spiel begann.

Und nachdem die Männer des Landes die Weltmeisterschaft 2022 im Sturm eroberten und das Halbfinale in Katar erreichten, setzt der Fortschritt der Frauen in Australien die Fußballrevolution in Rabat fort.

Für Deutschland ist das Abenteuer Down Under jedoch vorzeitig zu Ende.

Der Marokkaner Ibtissam Jraidi feiert, nachdem Anissa Lahmari ihr erstes Tor erzielt hat Bild: REUTERS

Deutschland stürzt ab

Das Team von Martina Voss-Tecklenburg wurde schon früh von einem südkoreanischen Team schockiert, das aus den Blocken flog, bereits nach drei Minuten durch Casey Phair den Pfosten traf und drei Minuten später durch So-Hyun Cho, der an der Seite spielte, in Führung ging Kathrin Hendrich.

„Werdet mal wach!“ – „aufwachen!“ – schrie Kapitänin Alexandra Popp, und sie ging selbst voran und erzielte kurz vor der Halbzeit den Ausgleich für Deutschland – ein bekanntes Rezept. Doch nachdem Marokko in Perth die Führung übernommen hatte, brauchte Deutschland alle drei Punkte, konnte sich aber erneut nur an Popp wenden.

Der 32-Jährige hatte den Ball kurz vor einer Stunde im Netz, wurde aber zu Recht im Abseits gewarnt. Augenblicke später sah sie, wie ein Kopfball von der Latte abprallte. Eine Viertelstunde später parierte Jung-Mi Kim einen weiteren Kopfball gut im südkoreanischen Tor.

Aber die Zeit war abgelaufen, genau wie für die deutschen Männer 2018 in Russland und erneut in Katar 2022, und genauso wie für die U21-Mannschaft der Männer letzten Monat bei der Europameisterschaft, die sich ebenfalls nicht für die Europameisterschaft 2024 qualifizieren konnte Olympische Spiele in Paris.

Der deutsche Fußball hat vor der Männer-Europameisterschaft 2024 in Deutschland große Fragen zu beantworten.