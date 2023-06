Marlon Vera hatte die perfekte Reaktion, als der größte Kampf seines Lebens scheiterte.

„Chito“ sollte am 19. August bei UFC 292 gegen den ehemaligen Doppelgewichts-Champion Henry Cejudo antreten, bevor „Triple C“ aufgrund einer Schulterverletzung ausschied.

3 Vera bereitete sich auf seinen bisher größten Kampf vor Bildnachweis: Getty

Cejudo schrieb auf Instagram: „Einige wichtige Neuigkeiten bezüglich meiner Zukunft …“

„Ich werde leider nicht in der Lage sein, am 19. August bei UFC (292) anzutreten. Ich habe ein MRT meiner rechten Schulter machen lassen, bei dem ein Riss festgestellt wurde, der eine 6-8-wöchige Reha erfordert.

„Ich habe es so weit wie möglich in die Länge gezogen, weil ich dieses Chito-Duell liebe, aber angesichts meiner Schulter und meines Babys, das am 25. Oktober erwartet wird, ist es für mich und meine Familie die beste Entscheidung, im August nicht zu kämpfen.

„An meinen zukünftigen Zielen ändert sich nichts. Ich will meinen Titel zurück. Wenn ich wieder bei 100 Prozent bin, siehst du mich wieder im Octagon. Aber bis dahin muss ich heilen.

„Ich hoffe, dass die UFC einen Ersatz für den Kampf gegen Chito finden kann, damit er auf der Karte bleiben kann. Am 15. Jahrestag meiner Goldmedaille hätte ich gerne in Boston gegen ihn gekämpft. Aber ich komme wieder (drei Trophäen-Emojis)“

Vera hielt sich kurz und bündig, als sie auf Cejudos Rückzug reagierte.

„Nun, verdammt“, sagte er in dem sechs Sekunden langen Video, das auf gepostet wurde Twitter.

Der 30-Jährige kehrte bald in die sozialen Medien zurück und schlug vor, dass der ehemalige 135-Pfund-Champion Petr Yan einspringen und sein vierter Ex-Titelverteidiger-Gegner werden sollte.

3 „Triple C“ ist olympischer Goldmedaillengewinner und UFC-Champion im Zweigewicht Bildnachweis: @HenryCejudo – Twitter

3 „Chito“ hofft, stattdessen bei UFC 292 gegen Petr Yan antreten zu können

Vera hatte zuvor eine einstimmige Entscheidungsniederlage gegen den ehemaligen Federgewichts-König Jose Aldo hinnehmen müssen, setzte sich aber gegen Frankie Edgar und Dominick Cruz durch, die Titel im Leichtgewicht bzw. Bantamgewicht hielten.

Der Ecuadorianer hat im Jahr 2023 nur einmal gekämpft. Im März besiegte ihn Cory Sandhagen einstimmig und beendete seine Siegesserie von vier Kämpfen.

Zwei Monate später kehrte Cejudo aus seinem dreijährigen Ruhestand zurück, um bei UFC 288 gegen den Bantamgewichts-Champion Aljamain Sterling anzutreten – er verlor durch Split Decision.

Nachdem er zunächst angedeutet hatte, dass er in den Ruhestand zurückkehren würde, beschloss der Olympiasieger, weiterzukämpfen und wird offenbar zurückkehren, um gegen einen anderen Titelanwärter anzutreten, sobald er geheilt ist.