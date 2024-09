Bereit zum Duell: Markus Söder ist auf nicht enden wollender Werbetour für sich selbst – hier in einem Cowboy-Club in München

von Lorenz Wolf-Doettinchem 17.09.2024, 06:04



Markus Söder oder Friedrich Merz? Wer ist der stärkere Anführer? Wer versteht die Menschen besser? Wer ist kompetenter? Stern-Eigenschaftsprofil bringt es ans Licht.

Markus Söder ist überall – bei der Feuerwehr in Augsburg, beim Cowboyclub in München oder bei der WM der Deutschen Schäferhunde in Nürnberg. Auf Instagram postet er dazu immer etwas. Dazu gibt es die furchtbar schöne Serie „Söder isst“: Räucherlachs mit Ofenkartoffeln, Schaschlik mit Pommes oder einen einfachen Döner. Und auch seine Sammlung an Star-Wars-Tassen zeigt er – vom kleinen Jedi Grogu bis zum bösen Darth Vader.

Markus Söder gilt als besonders führungsstarker



Die ständige Präsenz, die demonstrative Volksnähe und die menschlichen Details – geht die Rechnung des CSU-Chefs auf? Kurz vor der Entscheidung über den Kanzlerkandidaten der Union sprechen die Zahlen klar für Markus Söder. Das zeigt das aktuelle Eigenschaftsprofil, das der Stern in unregelmäßigen Abständen für Spitzenpolitiker. 63 Prozent der Deutschen halten den bayerischen Ministerpräsidenten für einen starken Anführer; 65 Prozent finden, dass er klar spricht. Im Vergleich zu seinem Konkurrenten Friedrich Merz liegt Söder in fünf von sechs Kategorien vorn. Besonders groß ist der Vorsprung bei der Frage, ob der Politiker weiß, was die Menschen bewegt. 49 Prozent sagen das über Söder, über Merz jedoch nur 33 Prozent.

34 Prozent finden den CSU-Chef gut. Merz schneidet bei dieser Frage zehn Prozentpunkte schlechter ab. 32 Prozent sagen, der bayerische Ministerpräsident sei vertrauenswürdig, der Unionsfraktionschef kommt auf 30 Prozent. Nur bei der Frage nach der Kompetenz hat der CDU-Chef einen hauchdünnen Vorsprung von einem Prozent: 47 Prozent halten Merz für kompetent, seinen Konkurrenten um die Kanzlerkandidatur schätzt man auf 46 Prozent.

Söder erhält über die Anhängerschaft aller Parteien hinweg überwiegend gute Bewertungen – auch von Wählern der AfD und der Sahra Wagenknecht-Koalition. Seinen besten Wert unter den eigenen Anhängern erzielt der CSU-Chef in der Frage nach der Führungsstärke. Sie schreiben ihm 75 Prozent ihrer Stimmen zu – fünf Prozentpunkte mehr als Merz. Nur die Grünen-Wähler sind in einem Punkt besonders skeptisch: Nur 11 Prozent halten den CSU-Chef, der eine schwarz-grüne Koalition strikt ausschließt, für vertrauenswürdig.

Im Vergleich zum September 2023 hat Söder trotz aller Bemühungen sein Image nicht weiter verbessern können. Obwohl er viel Mühe und Zeit in populäre Veranstaltungen und seine Auftritte auf Social-Media-Kanälen investiert, bleibt seine Popularität unverändert. 34 Prozent reichen, um Friedrich Merz zu schlagen. Den Reserve-Kanzlerkandidaten der SPD, Boris Pistorius, finden allerdings 49 Prozent der Deutschen sympathisch – obwohl (oder weil?) sein Instagram-Account ausschließlich staatstragende Bilder zu bieten hat.

Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa für die Stern und RTL Deutschland zwischen dem 12. und 13. September 2024 telefonisch. Damit ist die Umfrage repräsentativ. Datenbasis: 1009 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte. Die Vergleichswerte zu Friedrich Merz stammen aus einer Befragung am 29. und 30. August.