Markus Söder met 96,56 Prozent als CSU Chef bestätigt – Deutschland

München – Twee weken voor de Bayerische Landtagswahl wordt Markus Söder met 96,56 Prozent in seinem Amt bevestigd als CSU-chef. De minister-president van Bayern is verantwoordelijk voor de Abstimmung ohne Gegen-kandidaten op de Samstag auf dem Parteitag in München 646 van de 669 Gültigen Stimmen.