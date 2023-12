Markus Söder handelt gegen Greta Thunberg

aus Veit Medick Und Gregor Peter Schmitz 4. Dezember 2023, 23:45 Uhr



In der Debatte um den richtigen Kanzlerkandidaten der Union, CSU-Chef Markus Söder Für die Stelle formulierte Kriterien. „Die Kernfrage bei der Kanzlerkandidatur ist: Wer kann die Stimmen der Union am meisten bündeln? Dann muss die CDU entscheiden“, sagte Söder Stern. „Wir sind nicht wegen eines Ferienjobs hier. Es geht darum, Deutschland fit zu machen.“ Söder weiter: „Es ist wie ein Elfmeterschießen: Wem kann man den letzten Elfmeter anvertrauen? Das ist der Stoff, aus dem Politiker gemacht sein müssen – egal, ob sie Ministerpräsident sind oder Kanzler werden wollen.“

Im Falle einer vorgezogenen Neuwahl wäre CDU-Chef Friedrich Merz „sicherlich der Favorit“, sagte Söder. Er bestritt jegliches Interesse, bei der nächsten Bundestagswahl für die Union zu kandidieren. „Als Kanzlerkandidat hat man eine Option CSU„Höchstens einmal in seinem Leben Vorsitzender.“ Die Zusammenarbeit mit Merz beschrieb er als „wirklich sehr gut“.

Söder distanzierte sich jedoch von seiner umstrittenen Klempner-Aussage. „Klempnerarbeiten sind ein sehr ehrenhafter Beruf“, sagte der 56-Jährige Stern. „Und weil ich ein großer Reinhard-Mey-Fan bin, fand ich sein Lied ‚Von Beruf bin ich Klempner‘ immer sehr gut.“ Von einem guten Klempner erwarte man, „dass am Ende alles, was kaputt war, wieder funktioniert.“ Söder weiter: „Manchmal wartet man sehnsüchtig auf ihn.“ Merz hatte die Kanzlerin im Bundestag als „Klempner der Macht“ bezeichnet und anschließend Klempner selbst kritisiert: „Er dreht an kleinen Stellschrauben, ist aber nicht in der Lage, das ganze Gebilde herzustellen“, sagte der CDU-Chef. Auch in der Union sorgten die Äußerungen für Irritationen.

Söder ist dorthin gegangen Stern– Gespräch auch harsch mit den Grünen und dem linken Aktivismus. Der Umweltaktivist Greta Thunberg er drängte sie, eine Ausbildung aufzunehmen. „Greta Thunberg würde mit einer entsprechenden Schulung überzeugender sein als mit verstörenden Aussagen zum Nahostkonflikt“, sagte Söder. „Harte Arbeit hat noch niemandem geschadet.“ Thunberg vertrat zuletzt im Gaza-Krieg eine scharfe Haltung gegenüber Israel und löste damit Verärgerung unter Umweltaktivisten aus.

Söder kritisierte zudem eine „Wakeness-Philosophie“ in der politischen Debatte. „Wir erleben derzeit einen Rollback, weil die Wachsamkeit vielen Menschen auf die Nerven geht „Das macht viele wütend“, kritisierte der CSU-Chef. „Man kann in den USA sehen, wohin diese Wokeness-Philosophie führt. Sie hat die Tea Party und andere radikalere Bewegungen heraufbeschworen.“

Wenn Sie auf der einen Seite eine extreme Position einnehmen, passiert auf der anderen Seite dasselbe. „Ich denke auch nicht, dass es erfolgreich ist. Hollywood hat in letzter Zeit einige Filme produziert, die besonders aufgeweckt waren. Die meisten waren Flops. Einer der wenigen, der anders war und Geld einbrachte, war Top Gun: Maverick.