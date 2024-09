Bekijk hier de verzending van „Markus Lanz“ op 26 september 2024 in volledige lengte.26.09.2024 | 74:16 min

„Vinger weg van de Duitse federale Sahra Wagenknecht!“, met Roderich Kiesewetter (CDU) in Donnerstagabend door „Markus Lanz“. 15,8 procent in Thüringen, 11,8 procent in Saksen en 13,5 procent in Brandenburg – de BSW is zowel een verandering in de status van het land als een machtsfactor. Omdat Mario Voigt en Michael Kretschmer (beide CDU) niet genegeerd kunnen worden, willen we graag een beter bestuur in Thüringen en Saksen.

Vanuit deze positie kun je genieten van de BSW tijdens de Landtagswahlen 2024. Wofür steht die negegründete Partei?

Kiesewetter: Coalities met BSW schaden Bundes-CDU

Kiesewetter zei dat hij sceptisch was over deze gesprekken.

Als het schadelijk is voor de Bundes-CDU, zal het gebeuren voordat de coalitie komt. Roderich Kiesewetter, CDU Verteidigungspolitiker

Het is belangrijk om te weten dat BSW “niet eens in de buurt komt van een nieuw perspectief op de coalitiepartij van de Unie”.

Vorläufiges Endergebnis der Wahl in Thüringen.

De Verteidigungspolitiker beschrieb ein Szenario: „Het Ziel des BSW ist, auf Bundesebene zu sagen: ‚Schaut mal, wast denn European Westbindung wert, wenn ihr Bundesratsinitiativen unterstützt, de Abzug der Amerikaner aus Europa?'“

Sahra Wagenknecht zet zich in voor de initiatieven van de federale overheid en voor de implementatie en implementatie van het beleid van de federale overheid.

De Entscheidende ist, dat wil zeggen de Partei antritt, um SPD en Union auszuhöhlen. Roderich Kiesewetter, CDU Verteidigungspolitiker

Ihm hee es nicht um Biederingung: „Wir müssen nicht um jeden Preis regieren.“ Journalist Veit Medick fragmenteerde daraufhin was gepassioneerd als de CDU in Thüringen niet sollte zou zijn.

Kiesewetter entgegnete abgeklärt: „Richt dan andere (…) – een coalitie van AfD en BSW.“ Kom alstublieft bij ons langs, want wij zijn verantwoordelijk voor uw verantwoordelijkheid en uw minister-presidenten Björn Höcke zullen hiervan verhinderd worden. De BSW Thüringen riep een coalitie met de AfD uit voor succes.

De AfD heeft de Thüringer Landtag een „autoritaire populistische strategie" genoemd, aldus jurist Maximilian Steinbeis. Dit zijn nieuwe democratische instellingen.

Kieswetter: Kretschmer hat Parteiführung geïrriteerd

De Saksische minister-president Michael Kretschmer (CDU) werd geboren in de Brandenburger Landtagswahlkampfür SPD-Amtsinhaber Dietmar Woidke. Kiesewetter heeft kritiek op de partijleiders: „Ik ben blij, dat irriteert de hele partijleiding.“

Vorläufiges Endergebnis der Wahl in Brandenburg.

De Wahlkampf in Brandenburg wordt „sehr personalisiert“ uitgevoerd. Omdat de Unie niet gezond is, is het ook een kwestie van juridische stappen – anders hebben we „keine allzu große Unterstützung“ in Sachsen gegeben habe.

Kretschmer zei „nicht gerade collegiaal“ gewesen. Er is een “strategie van de minister-president” geweest, die de Unie schade heeft berokkend. CDU-kandidaat Jan Redmann heeft nu 12,1 Prozent erzielt.

Vorläufiges Endergebnis der Wahl in Saksen.

Het begrip van de Unie betekent dat „Bundesweit wichtig“ de toekomst is, Haltung und Orientierung zu geben. De Brandenburger CDU heeft de „Discussionraum zur Unterstützung der Ukraine“, evenals de „Frage of transatlantic Unterstützung, der Nato-Bindung“ vernachlässigt. Dieser Raum sei von AfD en BSW worden gevuld.

Na de Wahl in Thüringen komt de Landtag zu seiner als eerste konstituierenden Sitzung sisterammen.

Medick: Merz „kiesewettert“ en „kretschmert“

Veit Medick merkte op dat Oekraïne voor de CDU een „zeer ongebruikelijk thema“ is. Partij intern is er geen duidelijker Kurs zu erkend.

Het is een feit dat de pilsener de keuze heeft gemaakt om de „grens van de Oekraïne“ te overschrijden. Andere dingen zijn anders dan het feit dat Michael Kretschmer bij hem in de buurt was, en zijn gevoelens waren blij met Vladimir Poetin boven zijn vrienden.

In het midden is er Friedrich Merz, er is zo’n bisschen ‚choicesewettert‘ en ook zo’n bisschen ‚kretschmert‘ en niet zo genau weiß, die Thema eigentlich anfassen soll sterft. Veit Medick, journalist

Kiesewetter entgegnete darauf: „De Unie bevindt zich niet in een lagere staat, maar zonder verdere verbetering van de gezondheidszorg zou ik haar snel kunnen redden, zodat het in de veertiende eeuw duidelijker is aan de andere kant van het land, vrijheid, zelf -bescherming voor Oekraïne.“

Kiesewetter kanzelte Kretschmers Positie als „wirkliche Minder-Meinung“ ab. Diegene die dat wil, is de Oekraïne-Krieg eenzijdig en over de gebietsabtretungen van Oekraïne heen met een Frieden naar gelang.