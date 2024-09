marktrapport

Status: 26.09.2024 09:33 uur

De extreem scherpe Vorgaben in Azië sluiten de Anleger zum Handelsstart in de Aktienmarkt. De DAX helpt u om met een vers product te beginnen. Wie zal de Börsen Rally niet lang missen?

De gevolgen voor de Chinese markt voor de Aktienmarkt zijn: De DAX wordt toegevoegd aan de handelsstart en er worden meer gegevens toegevoegd aan het nieuwe record op 19.154 punten. Ben verloren en donderdag was met 19.044 punten zal de hele dag worden genoten. Gestern hatte der DAX 0.4 Prozent tiefer bei 18.918 Punkten geschlossen.

Deze Anlegers zetten alleen op verdere geldpolitieke sloten der Notenbanken. Is het mogelijk dat de volgende stap in de loop van de bedrijfsontwikkeling zal plaatsvinden? De Market Beobachter van Index Radar erkent „hun succes met succes, het momentum van de ontwikkelingsbeweging in de VS na de aankoop en de aankoop van de markt sindsdien“.

De informatie van de Helaba kan van groot nut zijn voor de toekomstige Marktwet: „Het is belangrijk om op te merken dat dit het geval is met EZB en de Fed voor de toekomst van toekomstige ontwikkelingen op de markt, wat zal resulteren in een voortdurende reeks toekomstige ontwikkelingen van enorme R het verloop van inflatie zal waarschijnlijk optreden. Ohne Frage: Die Notenbanken maken deel uit van de marktlessen. Deze zijn belangrijk om te overwegen, zodat ze kunnen worden gecorrigeerd“, schrijf in mijn opmerkingen.

De Amerikaanse notenbank in de Laufe des Tages heeft een goede merksamkeit op een reihe van de rede van de Amerikaanse notenbank, terwijl de Amerikaanse Fed-chef Jerome Powell de andere hints op de zingeving in de VS heeft gemaakt.

Er zijn geen positieve signalen van nieuwsdating tot zorgverzekeringen. De Konjunkturklimaindex der Nürnberger Konsumforschungsunternehmen GfK en NIM erholte zelf zwart in september dankzij hogere Einkommenserwartungen leicht um 0,7 Punkte. Bij meer dan 10 punten zijn er minder dan 21,2 punten. Analisten haten het dat er nog een verschil is in het immuunsysteem.

De wind van de Amerikaanse troepen uit de Konjunkturhilfen für China flaut dagegen wieder ab. Der Dow Jones schloss achtersteven 0.7 Prozent tiefer auf 41.914 Punkten. De technologisch moeilijke Nasdaq notierte kaum verandert op 18.082 Zählern. Der brei gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent op 5.722 Stellen ein.

De S&P 500 en de Nasdaq bestaan ​​al lang, al 20 jaar lang, en zijn succesvol. „De markt is erg gewild en er zijn nog meer mogelijke verkoopniveaus, en beide drijven hun tijd met plezier door,“ aldus beleggingsexpert Scott Welch von Certuity.

Het Aziatische Aktien setzten heute ihren Höhenflug fort. Der Japanse Leitindex Nikkei 225 gewann 2.8 Prozent auf 38.925 Punkte. Auch in Zuid-Korea is een über zwei Prozent nach oben.

Kraftpapier in Azië kan niet langer op een positief effect van de massieve Chinese bouwpakketten rusten. “Het management van de centrale overheid, de banken en kapitaaluitgaven ten bedrage van 142 miljard dollar voor de verbetering”, zegt fondsmanager Thomas Altmann van Vermögensverwalter QC Partners. „Dat zorgt voor een verdere ontwikkeling van de Börsenpartij in Hong Kong, Shanghai en Shenzhen.“

De CSI 300 met de belangrijkste Chinese Festlandwerten gewann im späten Handel 3.3 Prozent op 3.512 Punkte, der Hang Seng der Specialverwaltungsregion Hongkong lege um 3.1 Prozent op 19.725 Zähler zu. Alles bij elkaar genomen zijn ze geboren na hun Duitse aankomst in de afgelopen week, waarschuwt Altmann.

De Chemiekonzern BASF zal verantwoordelijk zijn voor de operationele inspanningen van een zakelijke omgeving, schaarse operaties en kleine investeringen. Het resultaat is een positieve impact op inkomen, beleggen en sparen (Ebitda) tot 2028 tussen de 10 en 12 miljard euro. Voraussetzung dafür seien matige tot goede economische Rahmenbedingungen. In 2023 verdiende BASF 7,7 miljard euro en 29 miljard euro per jaar.

De Biokraftstoffhersteller Verbio heeft weinig winst en heeft een positieve invloed op hun gezondheid. De Ergebnis voor Zinsen, Steuern en Abschreibungen (Ebitda) hebben 2023/24 naar 121,6 miljoen gelegen na 240 miljoen euro in Vorjahr. Het gemiddelde resultaat is een Ebitda in de orde van 120 tot 150 miljoen euro, waarna het management naar verwachting uitkomt op 200 tot 250 miljoen euro. Belastet heeft andere kosten gemaakt voor het project in de VS, terwijl er geen andere kosten zijn gemaakt.

De Fondsgesellschaft Union Investment is opgericht door de Commerzbank Dialogbereitschaft met de Italiaanse UniCredit. „Eine Zusammenarbeit mit der UniCredit – in welcher Form auch immer – muss nicht zum Schaden der Commerzbank sein“, schrijft fondsmanager Alexandra Annecke. „Deshalb erwarten wir die Bereitschaft zum ergebnisoffenen Dialog.“ Union Investment treedt op als fondsaanbieder van de Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland en half rund 1.5 Prozent der Anteile an der Commerzbank.

Mit der Äußerung gewicht die Fondsgesellschaft von der Meinung von Politik en Arbeitnehmervertretern ab. De Gewerkschaft Verdi und der Commerzbank-Betriebsrat lehnen ein Zusammengehen mit der Bank aus Mailand strikt ab, aangezien de federale regering vandaag zelf ausgesprochen is. Het Commercial Bank Management is een zeer kritische benadering.

De adviesraad voor energietechnologie van Siemens Energy verlangt de verkoop met firmachef Christian Bruch sinds april 2030. De lancering van de verkoop begint eind april 2025. Joe Kaeser, Vorsitzender van de adviesraad van Siemens Energy, zei, dat Bruch Konzern in de zegenboot voor het eerst in turbulente tijden. Daar zijn de existentiële zielen van de Windgeschäfts gestopt. De geplante Rückkehr des Windgeschäfts in die Gewinnzone vanaf 2026 werd een van de grootste Sanierungsprojekte der Siemens-Geschichte abschließen.

Het debuut van „Assassin’s Creed Shadows“ staat op zichzelf. De Ableger des Videospiele-Klassikers werd uitgebracht met een releasedatum van drie maanden in februari 2025, zo weten de ontwikkelaars van Ubisoft en. Außerdem stuurde de Französische Unternehmen seine Einnahmeziele. Voor de Geschäftsjahr 2024/2025 heeft het bedrijf nu een rendement op netto aankopen van 1,95 miljard euro. Finanzchef Frederick Duguet verklaarde dat hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de Sparkurses in Aussicht. Bovendien verminderen ze de Zahl der Beschäftigten voortdurend zelf.