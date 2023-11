Marktrapport: DAX Rally kan worden versterkt

markt rapport

Status: 30.11.2023 07:49 Uhr

Het geluk van de toekomst zal de komende jaren het resultaat zijn van de DAX Rally van vroeger. De beste verkoopprijs van de eurozone durft een aantal rollen te spelen.

De DAX is meer informatie waard: The Broker IG waardeert de Duitse richtlijn voor de handelsactiviteiten 0,3 hoger op 16.220 punten. De November Rally op de Duitse Aktienmarkt was een ijzersterk evenement. Hoffnungen auf baldige Zinssenkungengengeben de DAX op de hoge stand sinds Anfang August. Der Leitindex passerte eerste keer snel vier maanden op Marke von 16.200 Punkten, schloss aber etwas tiefer with a Einem Aufschlag von 1,1 Prozent bei 16.166 Zählern.

„De maand november is een snelle maand en er zal dit jaar een snelle stijging van de huidige index voor de Duitse aandelenindex zijn, en nu zal de index beter zijn voor januari“, aldus Konstantin Oldenburger, marktanalist bij CMC Markets.

Na de strenge Duitse inflatiedata werden om 11.00 uur de data van de eurozone aangekondigd. U kunt hier meer over de markt lezen: „De kerninflatie begint voor het eerst in juni 2022 onder de prijs van 4 Prozent-Marke. Voor deze Hintergrund zult u de basisprincipes van de EZB-informatie kunnen begrijpen“, schreef de Fachleute. der Helaba in ihrem Tageskommentar.

Gemischte signalen van de Amerikaanse regering die de geldpolitiek van de Notenbank hebben overgenomen, hebben alldings voor de Zurückhaltung en de Wall Street-handel gedaan. De Dow-Jones-Index van de Standaardwaarden bedraagt ​​ruim 35.430 punten. De technologisch lastige Nasdaq noteerde 0,2 procent op 14,258 punten. De S&P 500 büßte 0,1 procent op 4.550 dollar.

Er is een onduidelijkheid ontstaan ​​over de scherpe politiek van de US-Notenbank Federal Reserve, die gekozen is voor missimmung. De president van de Fed-Bezirks Richmond, Thomas Barkin, was aanwezig bij een CNBC-interview met als thema: Was hij zich bewust van zijn recente jaren, aangezien hij „geschilderd“ was, ook al sprak hij erover. Er bestaat enige scepsis over het verloop van de toekomst vanwege het inflatiepercentage van de toekomst.

En de voorwaarden stijgen met de wetten op de eerste zin in maart 2024 met 46,4 beoordelingen na 34,6 beoordelingen op de datum van de CME-beoordeling.

Der Japanse Aktienindex Nikkei schloss am Morgen met een Plus van 0,5 Prozent op 33.487 Punkten. De markt in China zou onaangetast zijn door de jongste klanten. Economische gegevens: De officiële Einkaufsmanagerindex (PMI) werd in november genoteerd van 49,4 naar 49,5 in oktober. Die Börse in Shanghai legde um 0,2 Prozent zu. De index van de belangrijkste bedrijven in Shanghai en Shenzhen bedraagt ​​0,2 Prozent.

In de VS zou een Megafusion in de gezondheidszorg geïntroduceerd kunnen worden. Beide vestigingen van Cigna en Humana zijn betrokken bij berichten over een zakelijke relatie, gerapporteerd door de „Wall Street Journal“. Een positieve relatie heeft een grote dimensie en waarden die beide naar de hogere Liga van Integrierten Gesundheitsdienstleister katapulteren. Cigna komt met een marktkapitalisatie van 83 miljard dollar, menselijk kapitaal met 62 miljard dollar.

De SAP Rivale Salesforce is omgevormd tot een Quartal dat de marktontwikkelingen aanzienlijk heeft beïnvloed. De resultaten van de specialisten voor externe software uit de Cloud worden geschat op elf jaar ter waarde van 8,72 miljard dollar. Onder het gewicht van de winst van 210 miljoen dollar voor een jaar van 1,22 miljard dollar. Salesforce is gespecialiseerd in software voor beheer en andere functies zoals de aanvullende zakelijke communicatiedienst Slack en.

Het technologiebedrijf ABB heeft zijn eigen ambitieuze financiële ambities. Je kunt voorzichtig naar de Zwitsers kijken vanaf de basisjaren van „5 tot 7 beoordelingen van de Konjunkturzyklus“. ABB heeft alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de resultaten consistent zijn met de resultaten 4 bis 7 Prozent auf vergleichbarer Basis an. Voor de operationele winstmarge (Ebita-marge) wordt geschat tussen de 16 en 19 procent. Bisher galt een Zielvorgabe van „mindestens 15 Prozent“ vanaf jaar 2023.