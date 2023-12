Marktrapport: DAX passeert nieuwe Rekordhoch

markt rapport

Stand: 04.12.2023 18:14 uur

DAX-Anleger is klaar om met activiteiten aan de slag te gaan, en de richtlijn beweegt snel. De zinsfantasie kan nog verder gaan – en de hele tijd in de toekomst.

Meer niet meer dan een andere prijs op 16.529 Punkten aus dem July. De DAX heeft immers met 16.397 punten een positieve impact op de Freitag, maar er is nog steeds een groot marktbereik. De DAX was 16.404 punten waard voor de handel, met een miniwinst van 0,04 procent.

Haal de massievere zinsfantasie uit de Duitse Leitindex op eind oktober tot ze in werking is. Het uiteindelijke cijfer is nieuw. Ondertussen schommelt de Duitse Leitindex tussen 16.386 en 16.455 punten. De MDAX van de middengroßen Werte schloss bei 26.370 Punkten um 0.46 Prozent leichter.

De eerste keer dat ze daar woonden was een toespraak van de Amerikaanse notenbankchef Jerome Powell over de ervaringen van de toekomst. Powell haatte het dat de Bereitschaft der Notenbank de Zins failliet liet gaan, maar ook niet meer anzuheben, aber auch gezien, dat de Geldpolitik schon zemlich restriktiv sei.

De beste resultaten voor de toekomst van nieuw onderzoek zouden nu in de toekomst kunnen worden behaald in de omgeving van de week, en ook voor de toekomst van de industrie en ondersteunende indicatoren. Voordat het US-Arbeitsmarktbericht op de Freitag met een grotere spanwijdte wordt verzonden.

Deze „Bulls“ (Käufer), die daarom van begin tot eind aan het begin van de lessen staan, zijn immers mogelijk, die erg slim zijn op de markt – en ze zijn ook meer informatie waard over de US-Notenbank Federal Reserveren. Ik ben er trots op dat de Rally of the Destroyed Wochen enkele successen heeft behaald in de Kursen enthalten, op beide dagen van de Atlantische Oceaan.

„Als de resultaten gedateerd zijn, zullen de resultaten van het einde van de Zinserhöhungen in dit jaar en een verdere ontwikkeling van de Zinssenkungen in het jaar 2024 in overweging worden genomen“, zegt Bruno Schneller, Geschäftsführer des Powerverwalters Invico.

Na de beoordeling van Claudia Windt van de Helaba kon de DAX van de oude Höchststand auf Schlusskursbasis van 16.470 Punkten niet verder worden beïnvloed. „Het is een genoegen om een ​​geweldige tijd te hebben“, zegt Windt. Het allerbelangrijkste in de VS is dat economie van het grootste belang is; wie het ook zei, het zou het de komende weken zeggen.

Auch de US-Anleger is nog niet in de richting van de nieuwe Rekorde gesprongen. De meerderheid van de Indiërs heeft de neiging om weer te gaan leven. De Leitindex Dow Jones, die een Freitag-val in de Reichsweit-koersen heeft doorgemaakt in augustus 2022 op 36.952 dollar met de Handelsoorlog, heeft een half procent winst behaald, en de technologiebeurs Nasdaq ligt op een min-hogere waarde dan 1,4 Prozent. Zuletzt fehlten dem Dow nur noch 1.9 Prozent beziehungsweise beef 700 Punkte, um seine alte Bestmarke einzustellen.

Dit is het resultaat van de laatste momenten van de Fed van het Jaar in de komende weken (am 13. December) Onbevredigend, vanwege het gebrek aan economische gegevens als gevolg van de huidige economische situatie, is het belangrijk om een ​​actiemarktstrategie te hebben. Je durft US-Dating Beachtung niet te vinden. Er werden veel inflatiesignalen uit China gerapporteerd.

Neem vervolgens de tijd om de reis langs de oostkust te voltooien. Het Israëlische leger zal in de Gazastrook blijven werken met hetzelfde Palästinensergebiet. Je kunt ook een schip van de Amerikaanse marine vinden in de buurt van Drohnenangriffen auf Handelschiffe im Roten Meer in Hilfe. De antwoorden op de huidige bevolkingsontwikkelingen waren de jongste inflatieontwikkelingen in de VS en de eurozone.

De handel vindt tenslotte plaats in de Euro, met een koers van 1,0820 dollar. De Europäische Zentralbank stelde de Referenzkurs op 1,0868 (Freitag: 1,0875) Dollarfest vast. De vorm van de omgeving beïnvloedt het economische klimaat van de eurozone. Am Nachmittag sollte EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Parijs een Rede halten. Wij zullen weer blij zijn, daarom zijn wij zaterdag positief getest.

Negatief signaal voor de Aktienhandel kamen am Morgen von deutschen Wirtschaftsdaten: De Duitse export wordt sinds oktober beïnvloed door de groeiende Europese geschiedenis van de twee Monat in Folge. Ze bedragen 0,2 miljoen euro ter waarde van 126,4 miljard euro. De volgende dag kan een probleem met een van de 1.1 Prozent-gechnet. „De economische ontwikkeling van de wereld ondersteunt onze exportactiviteiten“, erkent Alexander Krüger, Chefvolkswirt der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe.

De Amerikaanse industrie heeft in oktober weinig invloed in het land gehad. Deze orders gingen naar Vergleich zum Vormonat een 3.6 Prozent zurück, wie het Handelsministerium heute miteilte. Befragte Volkswirte hatten leeg met een min van 2,8 Prozent gechnet, na abwärts revidiierten plus 2,3 Prozent in september.

De Amerikaanse industrie werd in november versterkt. De Einkaufsmanagerindex voor de sector is gebaseerd op de vorm van 46,7 punten, die de bedrijfsinformatie van het Institute for Supply Management (ISM) weergeeft. Damit blieb das Barometer op 13. Monat in Folge under der Wachstumsschwelle von 50 Zählern

De Goudprijs is een transactie van 2.135 dollar waard en een beloning voor een ontvangstbewijs. De prijs is minimaal 2.023 dollar, minimaal vier aankopen.

Beim jüngsten Gold-Aufschwung speelt de hoffelijkheid van de strijd op de Amerikaanse zingeving in de jaren van een rol: Als je goud las, waardoor je Zinsen verdwijnen, aantrekkelijk worden. Andere dingen komen met de jongste uitwisseling van de dollar voor de goudprijs, de laatste zal het goudmetaal zijn voor internationale aankopen uit de nieuwe dollarbron.

„De markt wordt gewaardeerd voor de komende jaren van meer vrije tijd en technologie in de VS, zelfs in Europa“, zegt Alexander Zumpfe, Edelmetalhändler bij Heraeus. „Sollten ich sterven Anzeichen für nidrige Zinsen verdichten, dürfte das Gold auch im kommenden Year beflügeln.“

Sindsdien is het jaar verstreken sinds de Bitcoin-transactie de grens van 40.000 dollar overschreed. Aktuell ontving ruim 41.000 dollar.

Sinds het onderzoek naar de ontwikkeling van een Bitcoin Index Fund (ETF) in de VS wordt er geïnvesteerd in de toekomst. Damit is de zwarte Cyberdevise met een prijs van 69.000 dollar. Maar de Anstieg zei een deutliche Kurserholung na een einer Reihe von Skandalen en unternehmenspleiten in Kryptosektor.

De Ölpreise sinds we in de nieuwe week met meer abschlägen zijn begonnen. Een vat (159 liter) Nordseesorte Brent voor levering in februari kost uiteindelijk 78,34 dollar. Das sind 1.0 Prozent weniger als am Freitag. De marktzweilfeln wordt grimmiger bij de offertes van de oliekartels van de OPEC+, die in de vorige verkündeten-voorrondes over de hele linie worden verdeeld.

Merck zal een Pipeline sturen en Krebsmedikamenten durch een millionenschweren Deal met de Chinese Abbisko ausbauen. Het bedrijf heeft exclusieve toegang tot de marketing van Pimicotinib in China, Hong Kong, Macau en Taiwan, met een optie voor de rest van de wereld en de farmaceutische en technologische industrie.

Abbisko heeft een studie van 70 miljoen dollar gedaan, maar Meilensteinzahlungen studeerde ook af aan de universiteit met een mogelijke studie van medicijnen. Zum möglichen Gesamtvolumen der Vereinbarung meer Merck keine Angaben.

Pimicotinib wordt uiteindelijk getest in de relevante klinische onderzoeken en de behandeling van tenosynoviale tumoren van de Riesenzell-tumor (TGCT) – een kleinere tumor van de gel, die de kwaliteit van leven van de patiënten kan verbeteren. Merck-Aktien werd heute in DAX gefragmenteerd en ging met een Plus van über ainem Prozent als Tagessieger door Ziel.

Rheinmetall-Aktien kon de ontwikkeling van de vorm niet stoppen. Zum Schluss lag der Kurs aber immer noch gut een inhalbes Prozent höher – na een plus van rund 1,4 Prozent zur Mittagszeit. Volgens de experts van de Bank of America hebben zij recht op de titel Rüstungskonzerns auf „Koop“ na hun „neutrale“ goedkeuring. Dit betekent dat Rheinmetall een aanzienlijke impact heeft op de productie van artilleriemunitie in Oekraïne en 142 miljoen euro kost. Auftraggeber sei in NATO Partnerstaat, teilte Rheinmetall mit.

De kennis van de grote Duitse Lebensversicherers Allianz Leben wordt in de loop van de tijd aanbevolen als er meer Zinsen-gutgeschrieben zijn. De gesamtverzinsung richt zich op alle producten op 0,3 producten, met de Allianz Deutschland heute mitteilte. Voor deze „Perspectief“-polissen garanderen deze kleine levens meer informatie, ze zijn op 3,8 Prozent, voor de klassieke Levens- en Huurpolissen op 3,5 Prozent.

Na de Einführung des Elektro-Bullis ID Buzz zal Volkswagen vanaf 2028 de gecombineerde Transporter-Flotte auf Elektro umstellen. De Auftakt was 2028 van de grootste Transporter Crafter-machine, kündigte VW-Nutzfahrzeuge-Chef Carsten Intra im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an. De andere modellen komen steeds later.

Aktien von Continental heeft een negatief effect gehad op de Australische auto-onderdelen van de DAX-konzers die hebben gereageerd. Na een tijdje verloor het plezier van het runnen van vier Prozent de Conti-Papiere am Ende aber nur 0,6 Prozent. Sinds het begin van het jaar heeft Conti nog nooit een kwart business gewonnen. Van de Rekordhochs Anfang 2018 is de Action na lange tijd Abwärtstrend aber weit entfernt.

Continental set op de Kapitalmarkttag Teile seines schwächelnden Automobilzuliefer-Geschäfts auf den Prüfstand. Je kunt er één kopen van de ene investeerder, het ene gemeenschapsbedrijf en één van een ander om al het mogelijke te kopen of te kopen. Bovendien kunt u ervoor zorgen dat uw beleggingen in de Rotstift worden gedaan en dat u in de toekomst hogere dividenden ontvangt. JPMorgan-analist Jose Asumendi heeft het langetermijnherstelplan onder de loep genomen, met het oog op een nieuw perspectief op de marges van de toekomst en het toekomstverhaal van de komende jaren.

Onder de SDAX-rally van PVA Tepla gaat het verder. Analist Jürgen Wagner vom Investmenthaus Stifel heeft een koers van 23 tot 27 euro na schrijven, waarbij de fundamentele resultaten snel zijn en lang aanhouden. Deskundigen kijken naar het volgende onderzoek in Wafer-Bereich.

De Musikstreaming-Dienst Spotify zal ongeveer 1.500 Arbeitsplätze gebruiken. Ungefähr 17 Prozent der Angestellten müssten Spotify verlassen, schrijf Unternehmenschef Daniel Ek in einem auf der Spotify-Internetseite veröffentlicht Brief. Als concept is er in ieder geval behoefte aan economische groei als je dat wenst. Dat is geweldig op Spotify. An der Wall Street beweert de Aktien des Unternehmens deutlich zu.

Tesla is op de markt geweest voor de automarkt in China en is uitverkocht: de US-Electroautopionier kocht op 18 november met 82.000 verkopen. We kijken uit naar meer informatie over het Branchenverband China Passenger Car Association (CPCA). De geheime Marktführer BYD bracht de Absatz-dag op 31 maart met 301.000 voertuigen ter sprake en was het eerste hybride model.

Nach der Ankündigung von Werkschließungen en des Abbaus von more as 1.500 Jobs drhen beim französischen Reifenhersteller Michelin betriebsbedingte Kündigungen. De Gewerkschaft IG BCE zal de meeste werkplekken kunnen herstellen. Menselijk werk met een alternatieve aanpak voor degenen die betrokken zijn bij de Karlsruhe, Trier en Homburg und Überlegungen, die verantwoordelijk zijn voor de productieve activiteiten, zei Matthias Hille, hoofd van de IG-BCE-Bezirks Mainz der Deutschen Presse-Agentur.