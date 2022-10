Markterholungen werden vorübergehend sein, bis die Fed die Inflation besiegt

Jim Cramer von CNBC warnte am Montag, dass jede Marktrallye nur vorübergehend sein werde, bis sich die Wirtschaft abkühle.

„Im Moment können Sie einen Sprung machen. Ohne weitere Daten, die zeigen, dass die Fed den Krieg gegen die Inflation tatsächlich gewinnt, werden die Zinsen jedoch unerbittlich weiter steigen und jede Rallye wird … eine sehr kurze Haltbarkeit haben“, sagte er.

Die Aktien fielen am Montag vor der Veröffentlichung der Erzeugerpreisindex- und Verbraucherpreisindexdaten später in dieser Woche, die mehr Licht auf den Zustand der Inflation werfen werden. Die Jahresverluste des Nasdaq Composite betragen nach dem Einbruch vom Montag mehr als 32 %, während der S&P 500 in diesem Jahr bisher um mehr als 24 % gefallen ist.

Die Märkte wurden 2022 aufgrund der explodierenden Inflation, der Zinserhöhungen der US-Notenbank, der Invasion Russlands in der Ukraine und Rezessionsängsten durcheinander gebracht.

Bis zur Talsohle hat der Markt laut Cramer jedoch noch einiges zu tun. Er sagte zuvor, dass die Inflation in drei Schlüsselbereichen nachlassen muss, damit die Fed aufhört, Chaos auf dem Markt anzurichten.

„Bis der Markt bösartig überverkauft ist, was wir nicht sind, und wir weichere Daten für Löhne, Lebensmittel und Wohnungen erhalten, müssen Sie all diese Kundgebungen als Kopffälschungen behandeln“, sagte er.