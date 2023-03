Hongkong

CNN

—



De markten in Azië-Pacific daalden maandagochtend iets lager toen investeerders reageerden op het nieuws over een reddingsoperatie van Credit Suisse door zijn grotere rivaal UBS.

In Hongkong kelderde de Hang Seng Index (HSI) bij de opening met 1,5%.

Japanse benchmark Nikkei (N225) index daalde 0,7%, terwijl de Zuid-Koreaanse Kospi (KOSPI) tijdens de ochtendhandel vlak bleef. De S&P/ASX 200 in Australië daalde 0,8%.

Op zondag stemde de grootste bank van Zwitserland, UBS (UBS), ermee in om Credit Suisse (CS) te kopen in een noodreddingsovereenkomst om de paniek op de financiële markten te stoppen die was ontketend door het faillissement van twee Amerikaanse banken eerder deze maand.

De Zwitserse Nationale Bank zei in een verklaring dat de redding “de financiële stabiliteit zou verzekeren en de Zwitserse economie zou beschermen”.

Maandag voegde de de facto centrale bank en effectentoezichthouder van Hong Kong zich bij het koor van centrale banken door de aankondiging uit Zürich te verwelkomen en het publiek gerust te stellen dat de zaken gewoon door zouden gaan.

“De blootstelling van de lokale banksector aan Credit Suisse is onbeduidend”, zei de Hong Kong Monetary Authority (HKMA) in een verklaring, eraan toevoegend dat de activa van de lokale vestiging van Credit Suisse ongeveer 100 miljard Hong Kong-dollar ($ 12,7 miljard) waard waren. “minder dan 0,5% van de totale activa van de bankensector in Hongkong.”

De klanten van de geldschieter in de stad zullen zoals normaal “toegang kunnen blijven houden tot hun deposito’s bij de filiaal- en handelsdiensten”, voegde de HKMA eraan toe. “Hun totale blootstelling aan de markt in Hongkong is niet significant.”

In Australië deed ook Christopher Kent, de assistent-gouverneur van financiële markten bij de Reserve Bank of Australia (RBA), zijn intrede, en wees op de recente druk op beleggers.

“De volatiliteit op de Australische financiële markten is toegenomen”, vertelde hij maandag op een conferentie. “Maar de markten functioneren nog steeds en, het allerbelangrijkste, de Australische banken zijn ontegensprekelijk sterk – de kapitaal- en liquiditeitsposities van de banken liggen ruim boven de eisen van de toezichthouders.”

UBS betaalt 3 miljard Zwitserse frank ($ 3,25 miljard) voor Credit Suisse, ongeveer 60% minder dan het bedrag dat de bank waard was toen de markten vrijdag sloten.

De Amerikaanse aandelenfutures stegen zondagavond na het nieuws. Dow-futures en S&P-futures stegen elk met 0,6%, terwijl Nasdaq-futures 0,4% stegen.

Dat volgde op een nieuwe dag van verliezen op Wall Street op vrijdag, toen investeerders zich bleven zorgen maken over de gezondheid van de wereldwijde banksector. De Dow (INDU) daalde met 1,2% en de S&P 500 (SPX) daalde met 1,1%. De Nasdaq Composite (COMP) daalde 0,7%.

– Mark Thompson van CNN heeft bijgedragen aan dit rapport.